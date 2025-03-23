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Каждый второй крымчанин ничего не знает о деятельности профсоюзов
фото: pxhere.com

Каждый второй крымчанин ничего не знает о деятельности профсоюзов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:16 23.03.2025

В опросах сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

23 марта — день создания федерации независимых профсоюзов РФ. В преддверии этой даты жители Крыма оценили деятельность профессиональных организаций.

53% жителей Крыма ничего не знают о деятельности профсоюзов. Положительно к их работе относятся 31% (9% — безусловно положительно, 22% — скорее положительно), а негативно — 16% (10% — скорее отрицательно, 6% — абсолютно отрицательно).

Женщины осведомлены о профсоюзах меньше мужчин, но чаще оценивают их работу положительно. Чем выше доход жителей Крыма, тем больше их интерес к профсоюзной деятельности, однако при этом они чаще дают негативные оценки. Молодежь до 34 лет редко интересуется профсоюзами: 53% ничего о них не знают.

Судя по комментариям, жители Крыма считают профсоюзы недееспособными, утратившими самостоятельность и существующими «для галочки». Звучали мнения о том, что организации плохо защищают интересы работников, а взносы — пустая трата денег.

59% жителей Крыма уверены, что профсоюзы нужны и могут быть полезны, 12% считают их ненужными. Мужчины чаще женщин поддерживают необходимость профсоюзов (63% против 55%). В их полезности чаще уверены жители Крыма старше 45 лет (67% против 55% среди молодежи до 34 лет). Чем выше доход, тем чаще респонденты видят потенциальную пользу от профсоюзов.

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Среди осведомленных о деятельности профессиональных союзов 61% считают, что профсоюзное движение находится в упадке. Мужчины соглашаются с этим чаще женщин (67% против 56%). Среди респондентов до 34 лет больше тех, кто уверен в упадке профессиональных организаций (67%).

28% жителей Крыма говорят о кризисе профсоюзных организаций, и лишь 11% видят признаки подъема.

Жители Крыма ждут модернизации профсоюзного движения: «Нужны реальные профсоюзы, которые будут защищать права трудящихся на местах», «Только независимые организации, действующие в интересах работников».

Время проведения: 1—9 марта 2025 года

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