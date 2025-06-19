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Каждый второй крымчанин предпочитает, чтобы руководитель обращался к нему на «вы»
фото: pikist.com

Каждый второй крымчанин предпочитает, чтобы руководитель обращался к нему на «вы»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:07 19.06.2025

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Крыма, имеющие руководителя.

Каждый второй работающий житель Крыма (53%) предпочитает, чтобы руководитель обращался к нему на «вы»: 28% — по имени-отчеству, 25% — по имени. Для 37% респондентов приемлемо обращение на «ты» и по имени.

Женщины чаще мужчин выбирают формальный стиль общения на «вы» и по имени-отчеству (31% против 25% соответственно) и полуформальный — на «вы», но по имени (27 и 23%). 39% мужчин и 35% женщин спокойно относятся к «ты» со стороны начальника.

Возраст также влияет на предпочтения: среди работников старше 45 лет каждый третий хотел бы, чтобы руководство к нему обращалось на «вы» и по имени-отчеству. Среди жителей Крыма до 35 лет таких только 16%, для молодежи чаще допустимо неформальное «ты» (46%).

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Закономерно, что обращение на «вы» и по имени-отчеству более приемлемо при существенной разнице в возрасте, когда начальник моложе подчиненного более чем на 10 лет. Неформальное обращение на «ты» чаще допускается, когда руководитель примерно одного возраста с респондентом или старше.

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем проще они относятся к обращению на «ты» со стороны руководства.

Время проведения: 26 мая — 10 июня 2025 года

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