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Каждый второй крымчанин признался, что стал больше экономить 
фото: pikist.com

Каждый второй крымчанин признался, что стал больше экономить 

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:26 27.10.2023

В опросе приняли участие экономически активные жители Крыма.

Рассказывая об изменениях в личной финансовой стратегии, каждый второй крымчанин отметил, что за последний год стал больше экономить (48%). Чаще тратить стали только 6% опрошенных. У 24% респондентов личная финансовая стратегия за год не изменилась. Число сторонников стратегии «больше экономить» выше среди мужчин (52% против 44% среди женщин). Горожане старше 45 лет стремятся к сокращению расходов чаще более молодых сограждан (58%). Чем выше уровень доходов, тем больше приверженцев экономии: 40% среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц, 55% — среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Число сторонников стратегии «больше тратить» выше всего среди жителей Крыма моложе 34 лет (17%).

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