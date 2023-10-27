Каждый второй крымчанин признался, что стал больше экономить 

В опросе приняли участие экономически активные жители Крыма.

Рассказывая об изменениях в личной финансовой стратегии, каждый второй крымчанин отметил, что за последний год стал больше экономить (48%). Чаще тратить стали только 6% опрошенных. У 24% респондентов личная финансовая стратегия за год не изменилась. Число сторонников стратегии «больше экономить» выше среди мужчин (52% против 44% среди женщин). Горожане старше 45 лет стремятся к сокращению расходов чаще более молодых сограждан (58%). Чем выше уровень доходов, тем больше приверженцев экономии: 40% среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц, 55% — среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе сервиса.