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Каждый второй крымчанин проведет майские праздники дома
фото: pxhere.com

Каждый второй крымчанин проведет майские праздники дома

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:28 24.04.2025

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

В этом году майские праздники, согласно постановлению Правительства РФ, продлятся с 1 по 4 и с 8 по 11 число. Каждый второй житель Крыма (50%) проведет майские праздники дома, 15% отправятся на дачу или в деревню. 11% будут работать, причем встречать праздники на служебном посту мужчинам приходится чаще, чем женщинам. 6% жителей Крыма планируют отдохнуть на природе.  5% опрошенных поедут в путешествие по России, 1% — за границу, еще 1% проведет майские выходные в гостях. В топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Ставрополье. Из открытых зарубежных направлений жители Крыма чаще выбирают Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ и Абхазию.

Узнайте больше:  Крым - часть пилотного проекта по развитию опорных населённых пунктов

Время проведения: 15—21 апреля 2025 года

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