Каждый второй работодатель Крыма предлагает стажерам работу в штате

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работодатели и молодые люди до 27 лет, имеющие стажерский опыт.

Большинство компаний открыто для стажеров: сейчас 68% работодателей принимают молодых специалистов на стажировки, при этом 28% имеют четко разработанные программы, у 40% пока нет системного подхода.

Каждый второй работодатель (53%), сообщает, что предлагает трудоустройство в штат большинству участников стажировок. Еще 21% компаний делают подобные предложения менее чем половине стажеров, а 24% ограничиваются джоб-оферами только для самых выдающихся кандидатов.

В ходе опроса жителей Крыма в возрасте до 27 лет с опытом стажировок, выяснилось, что 67% из них получили работу в компании, где прошли стажировку, еще 15% отказались от предложения работодателя трудоустроиться в штат.

Большинство молодежи (67%) рассматривает стажировки преимущественно как способ получения практического опыта.

Время проведения: 21 апреля — 21 мая 2025 года

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