Каждый второй соискатель в Крыму отказывался от трудоустройства после успешно пройденного собеседования

Топ-3 причин отказа работодателям — неудобный график, низкая зарплата и наличие более выгодных предложений трудоустройства. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

54% крымчан хотя бы раз отказывались от работы после успешно пройденного собеседования. Опыт отклонения джоб-оферов есть у 50% респондентов до 34 лет и 57% респондентов старше 35 лет. Горожане с доходом от 100 тысяч рублей в месяц отказываются от трудоустройства чаще тех, кто зарабатывает меньше, — отмечают в пресс-службе сервиса.

5 наиболее распространенных причин отклонения джоб-оферов — неудобный график (эту причину назвали 21% респондентов, которым доводилось отказываться от устройства на работу), низкая зарплата (20%), наличие более выгодных предложений от других компаний (16%), несоответствие обещаний вакансии реальности (12%) и удаленность работы от места проживания (10%).

Время проведения: 1—13 февраля 2024 года