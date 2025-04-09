Каждый второй житель ЮФО планирует потратить до 50 000 рублей на стройматериалы в 2025 году

Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров опросили жителей ЮФО и выяснили, как часто они приобретают стройматериалы и сколько планируют потратить на них в этом году. Оказалось, что запланированный бюджет на товары для строительства в среднем составляет около 109 564 рублей. Наиболее востребованными категориями товаров стали: лакокрасочные изделия (22%), сантехника (22%) и отделочные материалы (14%).

Результаты опроса показали, что 23% респондентов покупают стройматериалы несколько раз в год. Обычно это связано с улучшением жилья или строительством. Каждый пятый (20%) приобретает материалы один-два раза в год — под сезонные или крупные работы. Еще 25% делают это раз в два–три года, при необходимости. 21% участников опроса покупают стройматериалы редко.

Большинство жителей ЮФО (55%) назвали ремонт квартиры самой распространенной причиной покупки строительных материалов. Следом идет обустройство загородного дома или дачи (28%). Гораздо реже материалы приобретаются для теплиц (9%), бань (2%) или других хозяйственных построек (3%).

Среди самых популярных категорий стройматериалов лидируют краски и лаки — их покупают 22% опрошенных. Столько же (22%) указали сантехнику: трубы, аксессуары и комплектующие. На третьем месте — отделочные материалы. К ним относятся полимерные, цементные, природные и керамические составы — их отметили 14% участников опроса. Также часто покупают дерево (9%), цемент и гипс (9%) и герметики (7%).

Более половины (53%) респондентов готовы потратить на покупку стройматериалов до 50 000 рублей. Ещё 18% планируют от 50 001 до 100 000 рублей, от 100 001 до 300 000 рублей — 9% опрошенных. Крупные вложения — от 300 000 рублей и выше — готовы выделить около 6% участников. Средняя сумма на покупку материалов для строительства составила 109 564 рубля.

Весна — традиционно активный период для строительства и ремонта. Авито представляет собой площадку с огромной аудиторией для DIY. Строительство и ремонт — одна из самых популярных категорий на Авито. Оборот товаров в категории увеличился на 26% по сравнению с прошлым годом, а аудитория категории насчитывает 20 миллионов пользователей ежемесячно. Для профессиональных продавцов у нас создана вся необходимая инфраструктура. При этом доля новых товаров в категории составляет 90%, а покупатели ценят Авито за возможность пообщаться с продавцом напрямую и полагаются на экспертность продавца при ремонте и стройке любой сложности, — комментирует Андрей Колпаков, руководитель направления «Стройка и ремонт» на Авито.

При выборе стройматериалов покупатели в первую очередь ориентируются на качество и стоимость. Эти параметры важны для 70% и 65% респондентов соответственно. Доставка также имеет значение: 32% отметили ее доступность и удобство при получении товара. Практически каждый четвертый (26%) обращает внимание на сезонные скидки и акции, а 24% — на удобство поиска нужных позиций.

Какие факторы наиболее важны для вас при выборе стройматериалов?

42% участников опроса отметили, что замечают рекламу стройматериалов на сайтах с объявлениями и маркетплейсах. Реклама в соцсетях интересует 12% опрошенных, а на цифровых экранах в магазинах и пунктах выдачи — 15%. Цифровую наружную рекламу отметили 12% опрошенных.

*исследование проводилось среди 10 000 россиян в возрасте от 18 лет

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