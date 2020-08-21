Кемпинги в Крыму: что, где и почём?

Кемпинги у моря или в горах – одни из самых востребованных мест отдыха в Крыму. На фоне стремительного развития автотуризма всё больше россиян в сезоне-2020 делают ставку на «дикий» отдых с палаткой. Турпортал Крыма выяснил, где на полуострове можно остановиться в кемпинге и сколько это стоит:

Тем, кто предпочитает путешествовать на машине и кому дом на колёсах или же палатки милее, чем отели и система «всё включено», Крым открывает массу возможностей для отдыха. Кемпинги на любой вкус есть на востоке полуострова, на западном побережье и, конечно, на ЮБК. Цены и условия в них разные, поэтому мы сделали обзор нескольких вариантов.

Кемпинг в Коктебеле

Автотуристам, проделавшим большой путь в Крым и желающим остановиться на отдых как можно быстрее, отлично подойдет кемпинг в посёлке Коктебель под Феодосией. Это буквально час по трассе «Таврида» от Крымского моста. Кемпинг на территории свыше 2 га одновременно вмещает до 600 человек, расположен в 50 метрах от моря. К услугам автотуристов – удобные места под палатку, туалет, летний душ, хранение продуктов в холодильнике, пользование кухней, зарядка телефонов и планшетов, мангальная зона с беседками. А ещё — теннис, шахматы и другие развлечения. Цена проживания – 250 рублей в сутки взрослый и 100 рублей детский, парковка машины также стоит 100 рублей. Если вы предпочитаете крышу тентам над головой, то можно остановиться в двухместном летнем домике за 800 рублей в сутки.

Кемпинг в Стерегущем

Гости западного побережья Крыма могут остановиться в кемпинге в Стерегущем (село в Раздольненском районе). Он работает круглый год. Для караванеров (туристов в домах на колёсах) стоимость размещения 850 рублей в сутки. В эту сумму входит место под автодом и машину, проживание двух взрослых и до трёх детей (остальные оплачиваются дополнительно), а также подключение электричества, воды, пользование душевыми, санузлом и Wi-Fi. Для туристов с палатками размещение обойдется в 750 рублей. Условия и количество проживающих те же. Главное условие этого года – места в автокемпинге бронируются только от 7 суток.

Кстати, можно остановиться и в отдельных номерах, цена вопроса – 1500-2000 рублей.

Кемпинг в Оленевке

Есть на западе Крыма кемпинг и в Черноморском районе. Он расположен на песчаном побережье, прямо рядом с морем. На территории предусмотрено 250 мест под палатки и 250 деревянных домиков-дуплексов с кондиционерами, каждый из которых вмещает до четырёх гостей. К услугам отдыхающих — фудкорт, санузлы, душевые, детские площадки, аптека, пункт проката оборудования для водных развлечений и другое. Стоимость места под палатку – от 230 рублей, номера – около 500 рублей в сутки.

Кемпинг в Симеизе

Этот автокемпинг находится на территории аквапарка в одноименном южнобережном посёлке. Туристы останавливаются на площадках с видом на море и в тени раскидистых деревьев. В числе удобств – места под палатку или автодом, туалет, душ, умывальник, освещение и Wi-Fi. Стоимость проживания в сутки – 400 рублей взрослый и 200 детский. Размещение машины – 400 рублей в сутки, трейлера – 700, мотоцикла — 100. За дополнительную плату гостям предоставляются мангал, шампура, камеры хранения и палатки.

Кемпинг в Отрадном (Ялта)

Этот объект находится в Большой Ялте, неподалеку от Никитского ботанического сада, на территории гостиничного комплекса площадью 10 га. Он представляет собой полноценную трехуровневую площадку для отдыха, вмещающую 26 автокараванов и палатки. Рядом находится оборудованный пляж, кафе. Стоимость стоянки в туристический сезон — 700 рублей за место и по 350 рублей с каждого человека в сутки. Дети до 5 лет бесплатно, от 5 до 12 – скидка 30%. В межсезонье – 580 рублей за место и 280 рублей с человека. В стоимость включены также посещение бассейна и фитнес-зала отеля, анимация для взрослых и детей.

Кемпинг в Малореченском (Большая Алушта)

Круглогодичный кемпинг на побережье Чёрного моря. Каждый караван, авто или автоприцеп имеет собственную «поляну» — свою территорию для автодома или палатки. Соседи находятся на достаточном удалении друг от друга. К каждой «поляне» подведены водопровод, канализация, электроэнергия. Можно спокойно готовить пищу, подключать электроприборы, мыть руки и продукты, вечером включать электроосвещение палатки или автодома. На территории работает душ с горячей водой. Цена размещения дома на колесах — 1500 рублей (из расчета семьи из двоих взрослых и до трёх детей), палатки – 1000 рублей (те же условия). За каждого дополнительного взрослого или ребенка надо доплачивать. Кстати, для любителей комфорта на территории предусмотрены отдельные домики, остановиться в ним стоит 1300-1500 рублей в сутки.

Как видите, кемпинги в Крыму есть самые разные, и это только часть из тех, кто всегда рад гостям. Так что если вы любите отдыхать на природе, подальше от шумных развлечений и больших городов, смело приезжайте на наш гостеприимный полуостров. Здесь вы всегда найдете отдых по душе и по карману, — подчёркивают эксперты Турпортала Крыма .