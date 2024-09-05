Керамогранит: особенности, виды, критерии выбора и применение

Тип поверхности:

матовый керамогранит: имеет нескользкую поверхность и лучше всего подходит для мест с высокой проходимостью и влажностью, таких как кухни, ванные комнаты, коридоры и террасы.

полированный керамогранит: отличается гладкостью и блеском, но может быть скользким, особенно в мокром состоянии. Рекомендуется для жилых помещений с низким уровнем влажности (гостиные, спальни).

структурированный (рельефный) керамогранит: имеет текстурированную поверхность, которая увеличивает сцепление. Отличный выбор для лестниц, террас, бассейнов и других мест, где важна безопасность.

Класс износостойкости (PEI):

Классификация PEI (Porcelain Enamel Institute) показывает уровень устойчивости материала к истиранию:

PEI I-II: подходит для стен и помещений с минимальной нагрузкой (например, ванные комнаты или спальни).

PEI III: для полов в жилых помещениях с умеренной нагрузкой (гостиные, кухни).

PEI IV-V: идеален для общественных мест с интенсивной проходимостью (торговые центры, офисы, коридоры).

Формат и размер:

для небольших помещений (ванные, туалеты) лучше выбирать керамогранит меньшего формата (например, 30×30 см), чтобы избежать большого количества подрезки и создать более гармоничный вид.

в больших помещениях, таких как гостиные или коридоры, лучше использовать плиты большого формата (например, 60×60 см или больше) для создания цельного и минималистичного эффекта.

Толщина плитки:

стандартная толщина: обычно 8-12 мм, подходит для полов и стен в обычных жилых и коммерческих помещениях.

Толстый керамогранит (более 12 мм): применяется в зонах с высокой механической нагрузкой (в общественных местах или на улице).

Тонкий керамогранит (менее 8 мм): идеален для облицовки стен или обновления поверхностей без значительного увеличения толщины (например, для укладки на старую плитку).

Степень водопоглощения:

если керамогранит будет использоваться в условиях повышенной влажности (ванные комнаты, бассейны, открытые террасы), важен показатель низкого водопоглощения (не более 0,5%). Это обеспечит долговечность материала и устойчивость к воздействию воды и мороза.

Устойчивость к химическим веществам:

если плитка будет использоваться в кухне, лаборатории или другом помещении, где она может подвергаться воздействию агрессивных химических веществ, стоит обратить внимание на химическую устойчивость (маркировка «A» или «AA»).

Антискользящие свойства:

важно для влажных зон, террас и ступеней. Обратите внимание на коэффициент трения. Плитка с маркировкой R9-R13 подходит для мест, где важна безопасность (чем выше число, тем выше устойчивость к скольжению).

Морозостойкость:

для наружных работ (фасады, террасы, ступени) важно выбирать керамогранит с высокими показателями морозостойкости, чтобы плитка не разрушалась при перепадах температур.

Дизайн и текстура:

выбор дизайна зависит от ваших эстетических предпочтений и стиля помещения. Керамогранит может имитировать различные природные материалы (дерево, камень, мрамор) или иметь абстрактные узоры.

Учитывая эти критерии, вы сможете выбрать керамогранит, который будет не только красиво выглядеть, но и прослужит долго, соответствуя условиям эксплуатации.

Керамогранит: эксплуатация и срок службы

Керамогранит считается одним из самых неприхотливых материалов в уходе и обладает высокой долговечностью, но при этом нужно учитывать несколько моментов:

Уход за керамогранитом

Повседневная чистка:

керамогранит легко моется обычной водой и мягкими моющими средствами. Пыль и грязь можно удалять с помощью влажной тряпки, швабры или мягкой щетки.

для глянцевых и полированных поверхностей важно использовать мягкие материалы, чтобы не царапать плитку.

Удаление сложных загрязнений:

для удаления жирных пятен, следов от обуви или иных сильных загрязнений можно применять специальные чистящие средства для керамогранита.

избегайте абразивных веществ и жестких металлических щеток, так как они могут повредить поверхность (особенно глянцевую или полированную).

Антискользящие поверхности:

рельефные поверхности могут накапливать грязь в текстуре. Для их чистки используются мягкие щетки и специальные средства для глубокой очистки.

Уход за швами:

швы между плитками также требуют регулярного ухода. Периодическая чистка швов с применением специальных растворов поможет предотвратить появление плесени и грибка, особенно во влажных помещениях.

Долговечность керамогранита

Керамогранит — один из самых долговечных материалов — заявляют эксперты. При правильном уходе его срок службы может достигать 30-50 лет, а в некоторых случаях и более. Вот факторы, которые способствуют его долговечности:

прочность и устойчивость к механическим повреждениям: керамогранит сложно поцарапать или повредить, даже если на него роняют тяжелые предметы.

устойчивость к воздействию влаги: низкий уровень водопоглощения позволяет использовать керамогранит в условиях высокой влажности, не боясь его разрушения со временем.

устойчивость к химическим веществам: керамогранит не боится бытовых химикатов, что увеличивает срок его службы даже в условиях частой уборки с применением чистящих средств.

морозостойкость: материал хорошо переносит низкие температуры, что делает его идеальным для использования на улице и в регионах с холодным климатом.

Важные моменты:

полированный керамогранит может со временем терять свой блеск при частом воздействии абразивных веществ или неправильной чистке, но в целом его эстетические и эксплуатационные качества сохраняются надолго.

рельефные или текстурированные поверхности могут требовать более частой уборки, так как на них быстрее накапливается грязь, но это не влияет на общую долговечность материала.

Таким образом, керамогранит отличается простотой в уходе и способен сохранять свои эксплуатационные характеристики на протяжении десятилетий, делая его одним из лучших материалов для полов и стен как в жилых, так и коммерческих помещениях.