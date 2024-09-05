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Керамогранит: особенности, виды, критерии выбора и применение
иллюстрация: nalchik.ideal.market

Керамогранит: особенности, виды, критерии выбора и применение

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 16:43 05.09.2024

Керамогранит — это искусственный отделочный материал, который широко используется в строительстве и ремонте благодаря своим прочностным характеристикам и долговечности. Он производится методом прессования и обжига смеси, включающей кварцевый песок, глину, минералы и красители. Этот процесс создает материал, обладающий рядом полезных свойств:

  • прочность: керамогранит гораздо прочнее обычной керамической плитки и даже некоторых природных камней.
  • влагостойкость: практически не впитывает воду, что делает его идеальным для использования в помещениях с высокой влажностью (ванные комнаты, кухни) и даже на улице.
  • износостойкость: отличается высокой стойкостью к механическим повреждениям, таким как царапины и удары, что делает его отличным выбором для полов в местах с высокой проходимостью.
  • морозостойкость: из-за низкого водопоглощения керамогранит не трескается при низких температурах, поэтому его можно использовать на фасадах и открытых террасах.
  • эстетика: современные технологии позволяют создавать керамогранит с разнообразными текстурами и рисунками, которые могут имитировать дерево, камень, мрамор или другие материалы.

Специалисты отмечают, что керамогранит доступен в различных форматах, цветах и поверхностях (матовый, глянцевый, полированный и т.д.), что делает его универсальным для разных дизайнерских решений — по ссылке.

Керамогранит — использование 

Керамогранит применяется в самых разных областях благодаря своим прочностным и эстетическим свойствам. Вот основные направления его использования:

Напольные покрытия:

  • внутренние помещения: керамогранит часто используется для облицовки полов в жилых комнатах, коридорах, кухнях, ванных и других помещениях с повышенными требованиями к износостойкости.
  • общественные здания: применяется в местах с высокой проходимостью, таких как торговые центры, аэропорты, офисы, вокзалы, рестораны. Его износостойкость и устойчивость к механическим нагрузкам позволяют сохранять внешний вид надолго.

Облицовка стен:

  • ванные комнаты и кухни: благодаря влагостойкости и устойчивости к воздействию химических веществ, керамогранит популярен в зонах, подверженных воздействию воды и пара.
  • фасады зданий: для наружной облицовки стен керамогранит идеален, так как он не впитывает воду, устойчив к морозам и ультрафиолету, что делает его долговечным и эстетически привлекательным.

Ступени и лестницы:

  • прочность керамогранита делает его хорошим материалом для облицовки лестниц как внутри зданий, так и на улице. Антискользящие покрытия делают его безопасным для таких применений.

Террасы и балконы:

  • керамогранит отлично справляется с воздействием внешней среды, не трескается при перепадах температур и легко чистится, что делает его подходящим для террас, балконов и других открытых пространств.

Камины и печи:

  • благодаря огнеупорным свойствам, керамогранит можно использовать для отделки каминов и печей, так как он устойчив к высоким температурам.

Мебель и декор:

  • в последнее время керамогранит стал использоваться для создания столешниц, подоконников, а также в различных декоративных элементах.

Критерии выбора керамогранита вв зависимости от назначения

При выборе керамогранита важно учитывать несколько ключевых критериев, чтобы материал соответствовал условиям эксплуатации и прослужил долго. Вот основные параметры, на которые стоит обратить внимание:

Тип поверхности:

  • матовый керамогранит: имеет нескользкую поверхность и лучше всего подходит для мест с высокой проходимостью и влажностью, таких как кухни, ванные комнаты, коридоры и террасы.
  • полированный керамогранит: отличается гладкостью и блеском, но может быть скользким, особенно в мокром состоянии. Рекомендуется для жилых помещений с низким уровнем влажности (гостиные, спальни).
  • структурированный (рельефный) керамогранит: имеет текстурированную поверхность, которая увеличивает сцепление. Отличный выбор для лестниц, террас, бассейнов и других мест, где важна безопасность.

Класс износостойкости (PEI):

Классификация PEI (Porcelain Enamel Institute) показывает уровень устойчивости материала к истиранию:

  • PEI I-II: подходит для стен и помещений с минимальной нагрузкой (например, ванные комнаты или спальни).
  • PEI III: для полов в жилых помещениях с умеренной нагрузкой (гостиные, кухни).
  • PEI IV-V: идеален для общественных мест с интенсивной проходимостью (торговые центры, офисы, коридоры).

Формат и размер:

  • для небольших помещений (ванные, туалеты) лучше выбирать керамогранит меньшего формата (например, 30×30 см), чтобы избежать большого количества подрезки и создать более гармоничный вид.
  • в больших помещениях, таких как гостиные или коридоры, лучше использовать плиты большого формата (например, 60×60 см или больше) для создания цельного и минималистичного эффекта.

Толщина плитки:

  • стандартная толщина: обычно 8-12 мм, подходит для полов и стен в обычных жилых и коммерческих помещениях.
  • Толстый керамогранит (более 12 мм): применяется в зонах с высокой механической нагрузкой (в общественных местах или на улице).
  • Тонкий керамогранит (менее 8 мм): идеален для облицовки стен или обновления поверхностей без значительного увеличения толщины (например, для укладки на старую плитку).

Степень водопоглощения:

  • если керамогранит будет использоваться в условиях повышенной влажности (ванные комнаты, бассейны, открытые террасы), важен показатель низкого водопоглощения (не более 0,5%). Это обеспечит долговечность материала и устойчивость к воздействию воды и мороза.

Устойчивость к химическим веществам:

  • если плитка будет использоваться в кухне, лаборатории или другом помещении, где она может подвергаться воздействию агрессивных химических веществ, стоит обратить внимание на химическую устойчивость (маркировка «A» или «AA»).

Антискользящие свойства:

  • важно для влажных зон, террас и ступеней. Обратите внимание на коэффициент трения. Плитка с маркировкой R9-R13 подходит для мест, где важна безопасность (чем выше число, тем выше устойчивость к скольжению).

Морозостойкость:

  • для наружных работ (фасады, террасы, ступени) важно выбирать керамогранит с высокими показателями морозостойкости, чтобы плитка не разрушалась при перепадах температур.

Дизайн и текстура:

  • выбор дизайна зависит от ваших эстетических предпочтений и стиля помещения. Керамогранит может имитировать различные природные материалы (дерево, камень, мрамор) или иметь абстрактные узоры.

Учитывая эти критерии, вы сможете выбрать керамогранит, который будет не только красиво выглядеть, но и прослужит долго, соответствуя условиям эксплуатации.

Керамогранит: эксплуатация и срок службы

Керамогранит считается одним из самых неприхотливых материалов в уходе и обладает высокой долговечностью, но при этом нужно учитывать несколько моментов:

Уход за керамогранитом

Повседневная чистка:

  • керамогранит легко моется обычной водой и мягкими моющими средствами. Пыль и грязь можно удалять с помощью влажной тряпки, швабры или мягкой щетки.
  • для глянцевых и полированных поверхностей важно использовать мягкие материалы, чтобы не царапать плитку.

Удаление сложных загрязнений:

  • для удаления жирных пятен, следов от обуви или иных сильных загрязнений можно применять специальные чистящие средства для керамогранита.
  • избегайте абразивных веществ и жестких металлических щеток, так как они могут повредить поверхность (особенно глянцевую или полированную).

Антискользящие поверхности:

  • рельефные поверхности могут накапливать грязь в текстуре. Для их чистки используются мягкие щетки и специальные средства для глубокой очистки.

Уход за швами:

  • швы между плитками также требуют регулярного ухода. Периодическая чистка швов с применением специальных растворов поможет предотвратить появление плесени и грибка, особенно во влажных помещениях.

Долговечность керамогранита

Керамогранит — один из самых долговечных материалов — заявляют эксперты. При правильном уходе его срок службы может достигать 30-50 лет, а в некоторых случаях и более. Вот факторы, которые способствуют его долговечности:

  • прочность и устойчивость к механическим повреждениям: керамогранит сложно поцарапать или повредить, даже если на него роняют тяжелые предметы.
  • устойчивость к воздействию влаги: низкий уровень водопоглощения позволяет использовать керамогранит в условиях высокой влажности, не боясь его разрушения со временем.
  • устойчивость к химическим веществам: керамогранит не боится бытовых химикатов, что увеличивает срок его службы даже в условиях частой уборки с применением чистящих средств.
  • морозостойкость: материал хорошо переносит низкие температуры, что делает его идеальным для использования на улице и в регионах с холодным климатом.

Важные моменты:

  • полированный керамогранит может со временем терять свой блеск при частом воздействии абразивных веществ или неправильной чистке, но в целом его эстетические и эксплуатационные качества сохраняются надолго.
  • рельефные или текстурированные поверхности могут требовать более частой уборки, так как на них быстрее накапливается грязь, но это не влияет на общую долговечность материала.

Таким образом, керамогранит отличается простотой в уходе и способен сохранять свои эксплуатационные характеристики на протяжении десятилетий, делая его одним из лучших материалов для полов и стен как в жилых, так и коммерческих помещениях.

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