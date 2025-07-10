Керчь и Евпатория получат 2,6 млрд рублей на благоустройство придомовых территорий и других объектов

Как уточнил Сергей Аксёнов, наибольшую сумму получат муниципалитеты, которые ранее оставались недофинансированными по ряду объективных причин.

Для выравнивания ситуации решено ежегодно выделять из республиканского бюджета значительную часть средств нескольким муниципальным образованиям, чтобы позитивные изменения происходили и были видны невооруженным глазом сразу. Так, в текущем году дополнительное финансирование получит город-герой Керчь в размере 1,6 млрд рублей и город Евпатория в размере 1 млрд рублей, – сообщил Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, перечень объектов, которые требуется привести в порядок в данных городах в первую очередь, был составлен по итогам рабочих выездов Председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка.

Внимание уделено в том числе тем объектам и локациям, на которые жаловались местные жители в своих обращениях. При этом очень важно распределить средства по справедливости, заняться прежде всего теми пространствами, где плотность населения выше, а инфраструктура более изношена, – отметил Глава республики.

В этом году в Керчи планируется сделать 57 улиц, реконструировать или восстановить ряд детских и спортивных площадок, отремонтировать тротуары, заменить остекление в ряде школ. В Евпатории, между тем, будут сделаны 17 улиц, запланированы организация освещения ряда общественных пространств, благоустройство общественных и дворовых территорий. Будет произведен ремонт санузлов, системы отопления, входного коридора и большого репетиционного зала Евпаторийского центра культуры и досуга.

По поручению Главы Крыма перечень работ должен быть опубликован на сайтах администраций муниципальных образований в ближайшее время.

Кроме того, Сергей Аксёнов сообщил о решении выделить дополнительные средства городам Симферополь и Феодосия – по 150 млн рублей каждому. Финансирование должно быть направлено на ремонт придомовых территорий многоквартирных домов. Помимо этого, в Феодосии ведется разработка проектно-сметной документации по реконструкции памятника архитектуры «Башня святого Константина», работы по которому начнутся со следующего года.

Также Сергей Аксёнов анонсировал рабочие встречи с главами администраций всех муниципальных образований республики, в рамках которых будут обозначены и уточнены планы по благоустройству и решению проблемных вопросов. В текущем году муниципалитеты дополнительно получат на это примерно по 100 млн рублей.

Каждый объект должен быть расписан по потребностям, по приоритетности. В первую очередь речь идет именно о придомовых территориях МКД. За прошедшие годы мы отремонтировали больше тысячи таких территорий, остается еще около 2,5 тысяч. Поэтому значительную часть средств, образующихся в результате перевыполнения доходной части бюджета республики, будем направлять на эти цели. Вместе с тем другие задачи не снимаются. Например, вопрос водоснабжения, который сейчас остро стоит в Симферопольском, Бахчисарайском, Кировском и других районах. Изучаем ситуацию и определяем наши возможности, – заключил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым