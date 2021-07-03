Керчь и Ялта – информация о ликвидации последствий ЧС (по состоянию на вечер 3 июля)

Керчь.

По-прежнему в пунктах временного размещения остаются 129 человек (27 – дети). Признано пострадавшими — 1 691 человек. Керчь, практически, завершила дезинфекцию. Обработано почти 10 тысяч кв. метров жилья, 85 подвальных помещений, 237 км улиц.

В городе проведена работа 10 комиссионных групп по материальной оценке. Составлено 620 актов. 963 человека получили по 10 тыс. рублей, 95 человек — по 50 тыс. рублей, 744 человека получили по 100 тыс. рублей. Всего выплачено пострадавшим от ЧС 88 780 000 рублей.

Продолжается очистка дорожного полотна керченских улиц и придомовых территорий.

Ялта.

По информации МЧС РК, в Ялте остаются заиленными подвальные помещения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Кривошты д.13, 21, ул. Киевская 86, 88. 19 частных домовладений остаются засыпанные грунтом.

По результату работы комиссий по оценке ущерба от ЧС в городском округе Ялта не подлежат капитальному ремонту и проживание может нести угрозу жизни и здоровью населению в 3 частных домовладения в Кореизе (ул. Радужная,15, ул. Токмаковых,17 и 19) и один многоквартирный дом в Ялте (ул.Вергасова,12). Всего, в результате потопа 18 июня повреждено 70 жилых домов.

Проведена уборка сели, наносов, скальных пород на объектах дорожного хозяйства на 17 объектах (что составляет 100%). С 1 июля муниципальное бюджетное учреждение «ДЭУ» перешло в штатный режим работы, мойка объектов дорожного хозяйства производится согласно утвержденного графика.

Проведена дезинфекции на объектах дорожного хозяйства, общественных и дворовых территорий: подвалы, придомовые территории МКД 60 шт. общей площадью 15 970 кв. метров (69 %), работы продолжаются.

Силами сотрудников МО РФ, ГУ МЧС России по РК и волонтеров с помощью коммунальной техники осуществлена работа по отводу воды от жилых домов по расчистке проходов и проездов к жилым домам, расчищен подъезд к указанным жилым домам. Ежедневно было задействовано не менее 50 человек МО РФ и 20 человек МЧС. Вывезено порядка 1 820 тонн сели, работы продолжаются.

Раскрыжевано и удалено порядка 95 аварийных дерева в руслах рек, придомовых и общественных территориях. Работает 20 пильщиков (три бригады) с бензопилами на 3 объектах (ул. Кривошты, ул. Ломоносова, река Быстрая (ул. Киевская, ул. Московская от магазина ПУД к автовокзалу), река Дерикойка (в районе Октября)), работы продолжаются.

На данный момент в пунктах временного размещения находится 38 человек (6 детей).

Вода в сети пригодна для питья. На момент дезинфекции, согласно графику, употреблять воду из крана запрещено. В остальное время рекомендовано Роспотребнадзором кипятить воду или использовать бутилированную.

Принято всего 979 обращений, в том числе: по утраченному движимому имуществу первой необходимости, поврежденному жилому помещению – 603, по поврежденным автомобилям — 183; от бизнеса 193. Осуществлены выплаты пострадавшим гражданам в количестве 459 человек на сумму 30 740 000 рублей.