Керчь: итоги реализации национальных проектов

В 2022 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за счет средств выделенной субсидии установлены 14 модульных домиков на 56 мест, проведено обустройство детской и спортивной площадки бывшего санатория «Свет маяка». Кроме того, в 2023 году выполнялись работы по благоустройству Городского пляж № 1. На пляже установлены деревянные зонты со встроенными столами, шезлонги, бунгало, деревянные дорожки. Выполнено озеленение территории, приобретены пляжные кресла-коляски и установлены поручни для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Процесс создания библиотек нового поколения для Крыма крайне важен: современные библиотечные центры задают новый стандарт работы библиотек в регионе. В 2019 году центральная детская библиотека имени В. Дубинина города Керчи переоборудована по модельному стандарту в рамках нацпроекта «Культура». На федеральные средства в учреждении культуры провели ремонт, обновили оборудование и мебель, приобрели новые книги. Проведена поставка компьютерной и мультимедийной техники, а также офисного, звукового и акустического оборудования. Ранее, в 2020 году оснащение на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературы по нацпроекту также получили 2 детских музыкальные школы города.

А уже в 2023 году виртуальный концертный зал приветливо распахнул свои двери в Картинной галереи на базе Восточно-Крымской историко-культурного музея. Виртуальный концертный зал позволяет керчанам и гостям города в режиме реального времени смотреть и слушать классические, эстрадные, джазовые концерты, оперы, мюзиклы и литературно-музыкальные постановки ведущих культурных учреждений России.

Детская школа искусств имени Р. В. Сердюка — известное учебное заведение в сфере искусства и культуры в Керчи и Крыму. Это место, где расцветает творчество и мастерство, где общество обогащается и развивается в культурном плане. В школе работают талантливые педагоги, которые не только учат детей музыке, но и приобщают их к живописи, театральному мастерству и хореографии. В текущем году в учреждении появились новые музыкальные инструменты: рояль, пианино и интерактивная панель. Средства на приобретение новых музыкальных инструментов были выделены по нацпроекту «Культура». Для учащихся и педагогов это важное событие, ведь улучшении условий труда и обучения это признак развития.

Благодаря нацпроекту «Демография» успешно проведено строительство современного детского сада комбинированного вида «Алые паруса» на 140 мест. В новом двухэтажном здании имеются игровые и спальные комнаты, спортивный и актовый зал, игровые зоны, блоки для кружков, кабинеты логопеда и психолога. Благоустроена и территория вокруг садика, а многочисленные детские площадки радуют детишек разнообразным игровым оборудованием.

Особое внимание нацпроект «Образование» уделяет детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В 2022 году приобретено и установлено специальное оборудование в Керченскую специальную школу-интернат. Обновлены учебные мастерские и проведена поставка для организации проведения образовательных занятий и трудовых процессов, где ребята обучаются навыкам для самостоятельной жизни и получают востребованную профессию.

Не менее важно нынешним детям ещё на базе школы определиться с будущей специальностью, До конца текущего года в школе № 26 имени героя Советского Союза Д. Т. Доева города Керчи ожидается открытие детского технопарка «Кванториум». Детские технопарки «Кванториум» – это уникальные площадки, на которых ребята могут освоить перспективные инженерные дисциплины, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и многое другое. Благодаря технопаркам республика готовит молодые кадры по ряду актуальных направлений. Дети смогут глубже изучать школьные предметы и совершенствовать навыки проектной и исследовательской деятельности.

С помощью нацпроекта «Здравоохранение» медицинская помощь становится более доступной. Значительную часть мероприятий нацпроекта составляют приобретение медицинского оборудования. В Керченскую городскую больницу №3, Керченскую больница №1 им. Н.И. Пирогова и Керченскую городскую детскую больницу проведена поставка 22 единиц медоборудования в рамках реализации регионального проекта по развитию детского здравоохранения и 8 ед. автомобильного транспорта в рамах модернизации первичного звена. Ещё одно из важнейших направлений нацпроекта – борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Высокое качество медицинской помощи достигается с помощью дооснащения и переоснащения учреждений оборудованием. За 6 год реализации нацпроекта в Керченскую больница №1 им. Н.И. Пирогова поставлено 109 единиц оборудования для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Качество дорожной инфраструктуры непосредственно влияет на качество жизни населения. Комфортные и безопасные дороги позволяют жителям свободно и безопасно передвигаться между населенными пунктами, что в свою очередь повышает доступность образования, медицинской помощи, торговли, и других важных услуг. С начала реализации нацпроектов «Безопасные качественные дороги» в Керчи выполнен ремонт 2-х автомобильных дорог.

Успешно обеспечить на практике темпы роста производительности труда по нацпроекту «Производительность труда» смогли на судостроительном заводе «Залив» и Керченском металлургическом заводе, крайний из которых также стал победителем лучших практик наставничества, внедряющих бережливые технологии производства в рамках нацпроекта.

Национальные проекты меняют жизнь крымчан к лучшему. Они охватывают все важнейшие сферы, реализуются во всех городах и районах республики. И можно с уверенностью говорить, что на практике доказали свою востребованность.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)