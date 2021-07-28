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Керчь получит 31 миллион рублей на расчистку реки Мелек-Чесме
Фото: администрация Керчи

Керчь получит 31 миллион рублей на расчистку реки Мелек-Чесме

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:53 28.07.2021

На расчистку реки Мелек-Чесме в Керчи будет выделено 31 млн. рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Сегодня состоится заседание комиссии по чрезвычайной ситуации. На заседании будет выделено 31 млн рублей на расчистку реки в городе Керчи. До конца этой недели подрядчик приступит к работам по очистке, — сказал Юрий Гоцанюк.

Премьер-министр Крыма сообщил о том, что на прошлой неделе выезжал в Керчь, в том числе проверял работу общественного транспорта, соблюдение дистанции в общественном транспорте и масочного режима.

Керчь получит 31 миллион рублей на расчистку реки Мелек-Чесме

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