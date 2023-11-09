Керчь прощается со своими сыновьями – воинами-участниками СВО

Накануне в Керчи проводили в последний путь героя-земляка Вячеслава Цыпленкова. Доброволец – участник СВО погиб при исполнении воинского долга.

Вячеслав Петрович родился в 1969 году в городе Лабинске, Краснодарского края, в семье военнослужащего. Вместе с родителями Вячеслав объездил весь Советский союз, а после выхода отца на пенсию, семья обосновалась в Днепропетровской области. После окончания школы Вячеслав был призван в армию связистом, службу проходил в Мурманске, Карелии, Польше и Чечне. В 2014 году переехал на постоянное место жительства в Крым, здесь работал. Когда началась специальная военная операция, Вячеслав не смог остаться в стороне. На СВО пошел по идейным убеждениям, считая своим долгом защищать Родину! И этот долг он исполнил мужественно и достойно.

Все родные, друзья и близкие вспоминают его, как отзывчивого, доброго, веселого и скромного человека с большим сердцем. Настоящий мужчина, защитник, преданный друг, патриот. Таким Вячеслав навсегда останется в памяти людей, — рассказал глава администрации Керчи Святослав Брусаков.