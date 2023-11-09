Керчь прощается со своими сыновьями – воинами-участниками СВО

Накануне в Керчи проводили в последний путь героя-земляка Вячеслава Цыпленкова. Доброволец – участник СВО погиб при исполнении воинского долга.
Вячеслав Петрович родился в 1969 году в городе Лабинске, Краснодарского края, в семье военнослужащего. Вместе с родителями Вячеслав объездил весь Советский союз, а после выхода отца на пенсию, семья обосновалась в Днепропетровской области. После окончания школы Вячеслав был призван в армию связистом, службу проходил в Мурманске, Карелии, Польше и Чечне. В 2014 году переехал на постоянное место жительства в Крым, здесь работал. Когда началась специальная военная операция, Вячеслав не смог остаться в стороне. На СВО пошел по идейным убеждениям, считая своим долгом защищать Родину! И этот долг он исполнил мужественно и достойно.
Все родные, друзья и близкие вспоминают его, как отзывчивого, доброго, веселого и скромного человека с большим сердцем. Настоящий мужчина, защитник, преданный друг, патриот. Таким Вячеслав навсегда останется в памяти людей, — рассказал глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
Также накануне стало известно о гибели еще одного героя. Игорь Гришко погиб при исполнении воинского долга на территории Херсонской области. Как сообщает KERCH.COM.RU, 36-летний керчанин работал сталеваром на металлургическом заводе, откуда ушел на специальную военную операцию.
Гришко Игорь Олегович 14.09.1987-19.10.2023. Погиб при исполнении воинского долга на территории Херсонской области. Окончил 26-ю школу, выучился на автослесаря в училище № 29. Работал сталеваром на Керченском металлургическом заводе. Оттуда и ушёл на СВО. Остались отец, брат и две сестры. Семью, к сожалению, так и не успел обрести. Игорь был добрым, отзывчивым, справедливым. Любил автомобили, мотоциклы. Все коллеги в литейном цеху завода КМЗ скорбят, — пишет KERCH.COM.RU.
Вечная память воинам – героям, бойцам, защитникам Отечества!
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