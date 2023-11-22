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Керчь проводила в последний путь земляка — героя СВО

Керчь проводила в последний путь земляка — героя СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:36 22.11.2023

Сегодня Керчь простилась с погибшим героем Эдуардом  Капустиным.

Родился Эдуард Сергеевич Капустин 25 марта 1997 года. Учился в школе №28, которую окончил в 2012 году. Поступил в Керченский морской судомеханический техникум. А в сентябре 2016 года приступил к осваиванию специальности пищевого технолога в Керченском государственном морском технологическом университете. В 2022 году Эдуард окончил вуз с дипломом магистра с отличием. После он работал химиком-лаборантом в АО «Интертек Рус» (г. Тамань) в испытательной лаборатории.

В декабре 2022 года Эдуард был призван на военную службу, которую проходил в с. Перевальном Республики Крым. 5 ноября 2023 года Эдуард Капустин героически погиб при выполнении специальных задач, — рассказал глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Керчь проводила в последний путь земляка-героя СВО

Все родные, друзья и близкие вспоминают его как отзывчивого, доброго, веселого и скромного человека с большим сердцем. Вечная память Герою!

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