Керчь проводила в последний путь земляка — героя СВО

Сегодня Керчь простилась с погибшим героем Эдуардом Капустиным.

Родился Эдуард Сергеевич Капустин 25 марта 1997 года. Учился в школе №28, которую окончил в 2012 году. Поступил в Керченский морской судомеханический техникум. А в сентябре 2016 года приступил к осваиванию специальности пищевого технолога в Керченском государственном морском технологическом университете. В 2022 году Эдуард окончил вуз с дипломом магистра с отличием. После он работал химиком-лаборантом в АО «Интертек Рус» (г. Тамань) в испытательной лаборатории.

В декабре 2022 года Эдуард был призван на военную службу, которую проходил в с. Перевальном Республики Крым. 5 ноября 2023 года Эдуард Капустин героически погиб при выполнении специальных задач, — рассказал глава администрации Керчи Святослав Брусаков.