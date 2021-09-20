Потрясением для всех стала страшная трагедия, произошедшая сегодня в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Но есть на Крымском полуостров город, который познал такую же беду, такое же горе. Керчь скорбит вместе с Пермью, непреходящий болью сегодня вспоминается трагедия в керченском политехе…

Керчане, как никто, разделяют боль утраты за невинно унесенные молодые жизни, выражают искренние соболезнования родным и близким погибших, слова поддержки всем тем, кто пострадал в этой страшной трагедии, — отметили в администрации города-Героя.

В центре Керчи, на площади Ленина организован импровизированный мемориал в память о погибших в Перми. Зажжены поминальные свечи. Сюда керчане могут принести цветы.

Фото: администрация Керчи.