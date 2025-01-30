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Керчь - в топе популярных направлений для отдыха в феврале
фото: pxhere.com

Керчь — в топе популярных направлений для отдыха в феврале

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:08 30.01.2025

После достаточно дорогостоящего января с его праздниками и выходными, февраль кажется более экономным месяцем для отдыха. Однако и у него есть свои праздники, которые хочется провести весело и со вкусом. Где же в феврале отдыхать бюджетнее всего?
  1. Ейск, Краснодарский край ― 1216 р. / 7 ночей*
  2. Барнаул, Алтайский край ― 1723 р. / 5 ночей
  3. Ставрополь, Ставропольский край ― 1938 р. / 3 ночи
  4. Оренбург, Оренбургская область ― 2198 р. / 2 ночи
  5. Воронеж, Воронежская область ― 2212 р. / 3 ночи
  6. Махачкала, Дагестан ― 2261 р. / 5 ночей
  7. Уфа, Башкирия ― 2266 р. / 4 ночи
  8. Сухум, Абхазия ― 2291 р. / 5 ночей
  9. Светлогорск, Калининградская область ― 2356 р. / 6 ночей
  10. Керчь, Крым ― 2407 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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