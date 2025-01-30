Керчь — в топе популярных направлений для отдыха в феврале

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые экономные направления для отдыха в феврале 2025 года. На первом месте курорт Ейск в Краснодарском крае, где средняя стоимость ночи отдыха 1216 рублей, на втором Барнаул, а на третьем — Ставрополь (1723 р. и 1938р. соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Самые экономные направления для отдыха в феврале:
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С тегами: Крым туристический