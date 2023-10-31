Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Керчь — в топе самых мистических направлений осени
актуально в республике
Керчь — в топе самых мистических направлений осени
фото: pikist.com

Керчь — в топе самых мистических направлений осени

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:29 31.10.2023

Ночь с 31 октября на 1 ноября считается мистической — это время перехода от осени, к зиме, пора гаданий, прорицаний, время заглядывать за грань. В разнообразных народных традициях этот период называется по-разному, но везде он связан с духами, с неведомым.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые мистические направления для путешествий осенью 2023 года, опираясь на городские легенды, таинственные рассказы, исторические анекдоты. На первом месте среди таких направлений, естественно, Санкт-Петербург, на втором — Калининград, с его фортами и подземельями, а на третьем — Нижний Новгород, в окрестностях которого есть озеро Светлояр, возникшее, как говорят легенды, на месте древнего Китежа, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Какие же еще мистические направления манят путешественников на исходе осени и в какую сумму может обойтись такое путешествие?  Десять самых мистических направлений осени:

Узнайте больше:  БФ "Гольфстрим": Артём перестал говорить - мальчишке нужна помощь

1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3476 р. / 5 ночей*
2. Калининград, Калининградская область ― 3824 р. / 5 ночей
3. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 3266 р. / 3 ночи
4. Петрозаводск, Карелия ― 3258 р. / 5 ночей
5. Керчь, Крым ― 2329 р. / 5 ночей
6. Псков, Псковская область ― 2904 р. / 3 ночи
7. Выборг, Ленинградская область ― 3894 р. / 2 ночи
8. Чемал, Алтай― 3847 р. / 4 ночи
9. Переславль-Залесский, Ярославская область ― 4990 р. / 5 ночей
10. Хужир, Иркутская область ― 8435 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым туристический

Комментарии для сайта Cackle
Крым туристический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.