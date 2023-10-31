Керчь — в топе самых мистических направлений осени

Ночь с 31 октября на 1 ноября считается мистической — это время перехода от осени, к зиме, пора гаданий, прорицаний, время заглядывать за грань. В разнообразных народных традициях этот период называется по-разному, но везде он связан с духами, с неведомым.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые мистические направления для путешествий осенью 2023 года, опираясь на городские легенды, таинственные рассказы, исторические анекдоты. На первом месте среди таких направлений, естественно, Санкт-Петербург, на втором — Калининград, с его фортами и подземельями, а на третьем — Нижний Новгород, в окрестностях которого есть озеро Светлояр, возникшее, как говорят легенды, на месте древнего Китежа, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Какие же еще мистические направления манят путешественников на исходе осени и в какую сумму может обойтись такое путешествие? Десять самых мистических направлений осени:

1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3476 р. / 5 ночей*

2. Калининград, Калининградская область ― 3824 р. / 5 ночей

3. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 3266 р. / 3 ночи

4. Петрозаводск, Карелия ― 3258 р. / 5 ночей

5. Керчь, Крым ― 2329 р. / 5 ночей

6. Псков, Псковская область ― 2904 р. / 3 ночи

7. Выборг, Ленинградская область ― 3894 р. / 2 ночи

8. Чемал, Алтай― 3847 р. / 4 ночи

9. Переславль-Залесский, Ярославская область ― 4990 р. / 5 ночей

10. Хужир, Иркутская область ― 8435 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки