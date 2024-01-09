Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Керчане продолжают помогать землякам, вставшим на защиту нашей страны
актуально в республике
Керчане продолжают помогать землякам, вставшим на защиту нашей страны

Керчане продолжают помогать землякам, вставшим на защиту нашей страны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 19:55 09.01.2024

Очередную партию гуманитарной помощи собрали неравнодушные горожане. Об этом рассказал глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Сотрудники ГБУЗ «Керченская городская больница №3» под руководством главного врача Артема КАРМИРЯНА оказали посильную помощь артиллеристам 126 гвардейской бригады береговой обороны, в которой служат 4 керчан, оберегая покой и безопасность родного города. Бойцам передали тепловизионный монокуляр, бензопилу, шуруповерт, газовые горелки со сменными баллончиками, — сообщил глава города.

Святослав Брусаков отметил, что такой гумконвой — это поддержка земляков и всех военнослужащих, благодарность за их мужество и верную службу Отечеству. Градоначальник поблагодарил коллектив больницы, а также всех керчан, волонтеров, предприятия и организации, которые помогают нашим военнослужащим.

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: жизнь в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
жизнь в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.