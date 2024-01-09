Керчане продолжают помогать землякам, вставшим на защиту нашей страны

Очередную партию гуманитарной помощи собрали неравнодушные горожане. Об этом рассказал глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Сотрудники ГБУЗ «Керченская городская больница №3» под руководством главного врача Артема КАРМИРЯНА оказали посильную помощь артиллеристам 126 гвардейской бригады береговой обороны, в которой служат 4 керчан, оберегая покой и безопасность родного города. Бойцам передали тепловизионный монокуляр, бензопилу, шуруповерт, газовые горелки со сменными баллончиками, — сообщил глава города.

Святослав Брусаков отметил, что такой гумконвой — это поддержка земляков и всех военнослужащих, благодарность за их мужество и верную службу Отечеству. Градоначальник поблагодарил коллектив больницы, а также всех керчан, волонтеров, предприятия и организации, которые помогают нашим военнослужащим.