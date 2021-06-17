Керчане просят власти проследить за ценами на бутилированную воду

Керчане боятся, как бы не подорожала бутилированная вода.

Горожане беспокоятся о том, что реализаторы бутилированной воды поднимут цены на волне спроса. Керчане обращаются к городской власти с просьбой не допустить роста цен на бутилированную воду, — пишет KERCH.COM.RU .

Напомним, ранее власти Керчи призвали горожан воздержаться от использования водопроводной воды.

По информации ГУП РК «Вода Крыма» питьевую воду в автоцистернах подвозят по следующим адресам:

автоцистерна в районе Верхний Солнечный;

автоцистерна в районе ул. Островского, ул. Большевитской, ул. Дальней;

автоцистерна в районе ул. Горького, 4-32, ул. Гагарина, ул. Пошивальникова,

автоцистерна в районе 450-й квартал;

автоцистерна в районе ул. Заречной, Вокзальное шоссе.

Эта вода – бесплатная. Но вопрос по ценам в магазинах на воду в бутылях – не праздный.