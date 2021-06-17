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Керчане просят власти проследить за ценами на бутилированную воду
Иллюстрация: BRAIN_PAIN

Керчане просят власти проследить за ценами на бутилированную воду

Опубликовал: CrimeaPRESS в Водоснабжение Крыма 17:19 17.06.2021

Керчане боятся, как бы не подорожала бутилированная вода.

Горожане беспокоятся о том, что реализаторы бутилированной воды поднимут цены на волне спроса. Керчане обращаются к городской власти с просьбой не допустить роста цен на бутилированную воду, — пишет KERCH.COM.RU.

Напомним, ранее власти Керчи призвали горожан воздержаться от использования водопроводной воды.

По информации ГУП РК «Вода Крыма» питьевую воду в автоцистернах подвозят по следующим адресам:

  • автоцистерна в районе Верхний Солнечный;
  • автоцистерна в районе ул. Островского, ул. Большевитской, ул. Дальней;
  • автоцистерна в районе ул. Горького, 4-32, ул. Гагарина, ул. Пошивальникова,
  • автоцистерна в районе 450-й квартал;
  • автоцистерна в районе ул. Заречной, Вокзальное шоссе.

Эта вода – бесплатная. Но вопрос по ценам в магазинах на воду в бутылях – не праздный.

Керчане просят власти проследить за ценами на бутилированную воду

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