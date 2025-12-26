Прямо сейчас:
Керчанин накопил "дорожных" штрафов на 37 тысяч рублей
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Керчанин накопил «дорожных» штрафов на 37 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:59 26.12.2025

В Керчи прошел совместный профилактический рейд сотрудников Госавтоинспекции и представителей Федеральной службы судебных приставов, направленный на выявление должников по административным штрафам. В ходе мероприятия установлен местный житель, который накопил более двадцати неоплаченных штрафов на общую сумму свыше 37 тысяч рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции на нарушителя составили 20 протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа в установленный срок). В результате автомобиль должника был арестован судебными приставами.

Теперь керчанину придется погасить задолженность в двойном размере.

Госавтоинспекция УМВД России по г. Керчи призывает всех водителей своевременно оплачивать наложенные штрафы. Напоминаем, что при оплате штрафа в течение 30 дней с момента вынесения постановления предоставляется скидка в размере 25%.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

