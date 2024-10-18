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Керчанин передавал Киеву данные о ПВО. Вынесен приговор

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:58 18.10.2024

Верховный суд Республики Крым приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Керчи Владислава Кислякова за передачу данных о ПВО украинской разведке. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что в сентябре 2023 года Кисляков собрал и передал через мессенджер представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины сведения о местах дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ в Керчи, — сообщили в Генпрокуратуре.

Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил Кислякова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

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Кроме того, сообщили в Генпрокуратуре, прокуратура Крыма направила в Верховный суд республики уголовное дело в отношении 42-летнего гражданина Украины Евгения Мельничука, обвиняемого в шпионаже.

По версии следствия, Мельничук прибыл из Киева в Республику Крым, где с декабря 2021 года по октябрь 2022-го собирал и передавал сотруднику Главного управления разведки Минобороны Украины сведения о местах дислокации и перемещениях личного состава и техники Вооруженных сил РФ в Севастополе и на территории Республики Крым.

источник: ТАСС

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