Керчанина подозревают в сфере ремонта автомобилей и краже

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:21 22.10.2025

Следственным отделом УМВД России по г. Керчи окончено расследование уголовных дел, возбужденных по ст. 158 (Кража) и ст. 159 (Мошенничество) УК РФ в отношении 40-летнего местного жителя.

В начале октября текущего года в полицию от жителей города поступило несколько заявлений по факту мошеннических действий и кражи, совершенных обвиняемым. Установлено, что в одном из городских гаражных кооперативов мужчина занимался обслуживанием автомобилей. Помещение он арендовал по договоренности у владельца гаража, с которым ранее был знаком. Под предлогом закупки запчастей для выполнения ремонтных работ автомобилей потерпевших злоумышленник получил от них денежные средства общей суммой около 35 тысяч рублей. Однако фигурант не собирался выполнять договоренности по ремонту автомобилей и скрылся вместе с денежными средствами, не забыв с собой «прихватить» имущество владельца гаража, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК. 

Благодаря слаженной работе сотрудников УМВД России по г. Керчи мужчина был оперативно задержан.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

