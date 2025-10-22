Керчанина подозревают в сфере ремонта автомобилей и краже

В начале октября текущего года в полицию от жителей города поступило несколько заявлений по факту мошеннических действий и кражи, совершенных обвиняемым. Установлено, что в одном из городских гаражных кооперативов мужчина занимался обслуживанием автомобилей. Помещение он арендовал по договоренности у владельца гаража, с которым ранее был знаком. Под предлогом закупки запчастей для выполнения ремонтных работ автомобилей потерпевших злоумышленник получил от них денежные средства общей суммой около 35 тысяч рублей. Однако фигурант не собирался выполнять договоренности по ремонту автомобилей и скрылся вместе с денежными средствами, не забыв с собой «прихватить» имущество владельца гаража, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.