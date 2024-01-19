Прямо сейчас:
Главная | Спорт | Керчанка Екатерина Бондаренко – бронзовый призер первенства России по самбо среди юниорок
актуально в республике
Керчанка Екатерина Бондаренко – бронзовый призер первенства России по самбо среди юниорок
фото: Алина Грифина, Всероссийская федерация самбо

Керчанка Екатерина Бондаренко – бронзовый призер первенства России по самбо среди юниорок

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:13 19.01.2024

Керчанка Екатерина Бондаренко стала бронзовым призером первенства России по самбо среди юниорок до 24 лет. Соревнования с 17 по 21 января проходят в Кстово Нижегородской области.

Воспитанница Владимира Красова поднялась на пьедестал почета в весовой категории до 50 кг. Победила в этом весе Софья Емелюкова из Чувашии. Всего в соревнованиях принимают участие более 450 спортсменов (юниоры и юниорки) из большинства регионов страны. Победители в своих категориях получат право в составе сборной России выступить на Играх БРИКС, которые 12-16 июня пройдут в Казани, — сообщает «Крымский спорт»

 

Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: спорт в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
спорт в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.