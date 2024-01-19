Керчанка Екатерина Бондаренко – бронзовый призер первенства России по самбо среди юниорок

Керчанка Екатерина Бондаренко стала бронзовым призером первенства России по самбо среди юниорок до 24 лет. Соревнования с 17 по 21 января проходят в Кстово Нижегородской области.

Воспитанница Владимира Красова поднялась на пьедестал почета в весовой категории до 50 кг. Победила в этом весе Софья Емелюкова из Чувашии. Всего в соревнованиях принимают участие более 450 спортсменов (юниоры и юниорки) из большинства регионов страны. Победители в своих категориях получат право в составе сборной России выступить на Играх БРИКС, которые 12-16 июня пройдут в Казани, — сообщает «Крымский спорт».