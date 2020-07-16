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Керчанка Маргарита Потапова представит Россию на Всемирной шахматной Олимпиаде
фото: Федерация шахмат Республики Крым

Керчанка Маргарита Потапова представит Россию на Всемирной шахматной Олимпиаде

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:53 16.07.2020

I Всемирная шахматная онлайн Олимпиада ФИДЕ пройдёт с 22 июля по 30 августа. По информации Федерации шахмат РК, сборная России начнет свое выступление с финального этапа, который стартует 19 августа.

В состав сборной России для участия в Олимпиаде приглашена керчанка Маргарита Потапова, — отмечает «Крымский спорт».

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

  • мужчины – Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Владислав Артемьев;
  • юноши – Андрей Есипенко и Алексей Сарана;
  • женщины – Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк и Валентина Гунина;
  • девушки – Полина Шувалова и Маргарита Потапова.

В Олимпиаде могут принять участие команды всех стран, входящих в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ). Уже зарегистрировано свыше 120 команд, включая сильнейшие мировые сборные. Каждая команда представлена 6 основными досками и 6 запасными.

Это первый случай в истории, когда международная спортивная федерация проводит важнейшее международное соревнование онлайн. Старший тренер мужской сборной России, президент Федерации шахмат России Андрей Филатов считает, что эта Олимпиада может открыть новую страницу в истории спорта:

В период пандемии коронавируса шахматы оказались единственным видом спорта, который активно развивается в режиме онлайн. Если организованная ФИДЕ онлайн Олимпиада пройдет успешно, то на этот опыт могут обратить внимание другие международные спортивные федерации.

Керчанка Маргарита Потапова представит Россию на Всемирной шахматной Олимпиаде

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