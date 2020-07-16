Керчанка Маргарита Потапова представит Россию на Всемирной шахматной Олимпиаде

I Всемирная шахматная онлайн Олимпиада ФИДЕ пройдёт с 22 июля по 30 августа. По информации Федерации шахмат РК, сборная России начнет свое выступление с финального этапа, который стартует 19 августа.

В состав сборной России для участия в Олимпиаде приглашена керчанка Маргарита Потапова, — отмечает «Крымский спорт» .

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

мужчины – Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Владислав Артемьев;

юноши – Андрей Есипенко и Алексей Сарана;

женщины – Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк и Валентина Гунина;

девушки – Полина Шувалова и Маргарита Потапова.

В Олимпиаде могут принять участие команды всех стран, входящих в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ). Уже зарегистрировано свыше 120 команд, включая сильнейшие мировые сборные. Каждая команда представлена 6 основными досками и 6 запасными.

Это первый случай в истории, когда международная спортивная федерация проводит важнейшее международное соревнование онлайн. Старший тренер мужской сборной России, президент Федерации шахмат России Андрей Филатов считает, что эта Олимпиада может открыть новую страницу в истории спорта:

В период пандемии коронавируса шахматы оказались единственным видом спорта, который активно развивается в режиме онлайн. Если организованная ФИДЕ онлайн Олимпиада пройдет успешно, то на этот опыт могут обратить внимание другие международные спортивные федерации.