Керчанка перевела онлайн-мошенникам — на «безопасный счет» полтора миллиона рублей

Со 2 по 8 сентября жертвами дистанционных мошенников в Крыму стали 46 граждан. По информации МВД по РК, наиболее актуальными схемами дистанционного обмана граждан являются:

— неизвестный представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает о том, что на счету происходят подозрительные финансовые активности, нужно срочно перевести деньги на «безопасный» или «резервный» счет;

— неизвестный звонит по сотовому телефону или посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), представляется правоохранительных органов и сообщает, что третьи лица оформили на ваше имя кредит, чтобы отменить операцию, нужно подать заявку на «зеркальный» кредит;

— неизвестный звонит по сотовому телефону или пишет посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), предлагает быстрый и прибыльный заработок, путем инвестирования в биржу ценных бумаг, биржу определенной компании или банка.

Полиция Крыма напоминает:

Все это является преступным предлогом для хищения денежных средств путем обмана и запугивания. Не поддавайтесь панике, трезво оцените ситуацию и позвоните для уточнения информации в соответствующие учреждения. Тщательно перепроверяйте информацию.

ЗВОНКИ.

Лучше избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов и т.д. НЕ БОЙТЕСЬ ПРЕРВАТЬ РАЗГОВОР, КЛАДИТЕ ТРУБКУ.

В полицию обратились 19 граждан, которые пострадали от действий телефонных мошенников, одна из них жительница Керчи. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился директором школы, в которой заявительница ранее работала. Звонивший сообщил женщине, что сейчас орудуют телефонные мошенники и нужно отправить сбережения на «безопасный» счет. Поверив якобы своему бывшему руководителю, заявительница отправила на указанные реквизиты 1 миллион 550 тысяч рублей, а позже выяснила, что не существует таких счетов, а звонил ей не руководитель, а мошенники.

8 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап, Вайбер).

Жительница г. Саки обратилась в полицию и рассказала, что в мессенджере Вотсап ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что на счету женщины происходят подозрительные транзакции, деньги срочно нужно отправить на «безопасный» счет. Введенная в заблуждение женщина перевела по указанным реквизитам около 2 миллионов 400 тысяч рублей. Успокоившись, заявительница позвонила в банк для проверки информации, где ей сказали, что никаких подозрительных активностей на ее счету замечено не было, а деньги она отправила мошенникам.

Жительница Феодосии рассказала, что в мессенджере Телеграм ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что третьи лица пытаются оформить на имя заявительницы кредит, для отмены которого нужно взять «зеркальный» кредит и отправить на другой счет. Поддавшись панике, заявительница перевела 2 миллиона 370 тысяч рублей по указанным реквизитам, а позже узнала, что это была мошенническая схема.

Услышали по телефону такие слова?

– «неизвестные сейчас оформляют на вас кредит»;

– «вам надо опередить мошенников и перевести свои средства на безопасный счет»;

– «вам звонит следователь/дознаватель/судебный пристав/оперативник ФСБ»;

– «на вас заведено уголовное дело…»;

– «срок действия договора на пользование услугами мобильного оператора истек…».

КЛАДИТЕ ТРУБКУ!

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ.

На уловки мошенников, которые используют социальные сети, мессенджеры и Интернет-сайты попались 18 граждан.

В современном мире сеть Интернет – это уникальная среда, которая предоставляет множество возможностей для общения, обучения и развлечений. Однако, не стоит терять бдительность! Не доверяйте незнакомцам, предлагающим легкий или быстрый заработок. Если Вам пишет знакомый с просьбой о займе денег, стоит лично перезвонить ему и убедиться, что его аккаунт не взломан неизвестными. Приобретая вещь или услугу, убедитесь, что это не мошенники – оплачивайте товар после получения, покупайте только у проверенного человека, у которого покупали ранее сами или кто-то из знакомых, — отмечают в полиции.

Житель Симферопольского района обратился в полицию и рассказал, что хотел заработать на бирже путем инвестирования. Для этого нашел сайт компании, через который с ним связался неизвестный – якобы сотрудник – и рассказал, что чем больше вкладываешь денег, тем больше получаешь прибыли. Мужчина согласился и отправил по указанным реквизитам более 1 миллиона рублей. Спустя время, когда мужчина не получил доход от вложений, он попытался связаться с компанией, но все попытки были тщетны. Сайт оказался фишинговым, а его владельцы – мошенниками.

С заявлением о мошенничестве обратилась в полицию жительница Евпатории. Женщина рассказала, что в мессенджере Телеграм ей написал неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил заявиельнице, что с ее счета производится финансирование в поддержку вооруженных сил соседнего государства и для отмены операции нужно отправить денежные средства по указанным реквизитам. Поддавшись панике, женщина отправила около 500 тысяч рублей, а позже, позвонив в банк, узнала, что подобных манипуляций произведено не было, а ей писали аферисты.

В полицию Судака обратился мужчина, который рассказал полицейским, что в мессенджере Телеграм ему написал неизвестный и предложил дополнительный заработок путем перепродажи валют на бирже в одном из приложений. Доверившись неизвестному и согласившись на «авантюру», мужчина отправил 125 тысяч рублей. После чего собеседник перестал выходить на связь. А заявитель лишился денег.

УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ.

9 граждан попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

В сети Интернет не переходите по ссылкам. Не устанавливайте на свой мобильный телефон неизвестные приложения.

Житель Феодосии рассказал, что в мессенджерах Вотсап и Телеграм с разных номеров ему звонили неизвестные и представлялись сотрудниками оператора связи. Звонившие предложили мужчине обновить мобильное приложение сотовой связи. На что заявитель согласился и, следуя инструкциям неизвестных, скачал на свой смартфон программу, которая оказалась вредоносной. После чего со счета мужчины списалось 700 тысяч рублей.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Симферополя. Женщина рассказала, что опубликовала на одном из сайтов объявление о поиске дополнительного заработка в сети Интернет. Позже в одном из приложений ей позвонил неизвестный, представился сотрудником фриланс-платформы и предложил помощь. Женщина согласилась, и «собеседник» отправил ей ссылку с якобы подработкой, перейдя по которой со счета заявительницы списалось более 112 тысяч рублей.

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