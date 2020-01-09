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Керчанка получила перелом позвонка после визита к мануальному терапевту
Иллюстрация: pxhere.com

Керчанка получила перелом позвонка после визита к мануальному терапевту

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:27 09.01.2020

Следком проводит проверку по факту травмирования жительницы Керчи мануальным терапевтом во время приема.

По факту получения травм жительницей Керчи в ходе приема у мануального терапевта Главное следственное управление Следкома России по Республике Крым и г. Севастополю проводится процессуальная проверка на предмет установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение, – сообщили в Следственном комитете.

На видео Mash – история Натальи Синявской о том, как мануальный терапевт нанес ей травму во время приема.

Он посадил меня на стул и сказал: «только за мной не поднимайся». Зажал голову в своих руках и дернул шею. Дернул в одну сторону, потом в другую сторону. У меня все захрустело, мне было очень больно, – рассказала керчанка.

Скорее всего, врач слишком жестко вправлял позвонки пациентке. На утро женщине потребовалась госпитализация в нейрохирургическое отделение городской больницы Керчи. Неофициально, известна и позиция того самого мануального терапевта.

Женщина добавила, что после всего случившегося ее муж связался с мануальщиком и спросил, какой тот видит выход из ситуации, на что последовал ответ «А кто вам сказал, что ваша жена ко мне не с переломом пришла?», — пишет КерчьФМ.

Теперь в ситуации разберутся правоохранители.

Керчанка получила перелом позвонка после визита к мануальному терапевту

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