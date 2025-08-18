Керчанку осудили за убийство супруга

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 56-летней жительницы Керчи. Судом она признана виновной в совершении убийства 46-летнего супруга (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Следственным отделом по городу Керчь и судом установлено, что в ночь на 14 октября 2024 года в своем частном доме женщина, дождавшись, когда супруг уснет, набросила ему на шею шарф и задушила его. Чтобы скрыть следы и отвести от себя подозрения, она вывезла тело мужа на строительной тележке, оставив в заброшенном месте недалеко от дома. В ходе мероприятий, проведенных следователями и следователями-криминалистами, причастность керчанки была установлена. Фигурантка дала признательные показания и в ходе проверки показаний на месте продемонстрировала, как совершила убийство, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.
источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
