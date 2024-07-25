Керченская полиция призывает граждан вступить в ряды народной добровольной дружины

Основными направлениями деятельности народных дружин являются:

1) содействие полиции и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка;

2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории по месту создания народной дружины;

3) участие в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;

4) распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах.

Руководство деятельностью общественного объединения правоохранительной направленности «Народная дружина «Керченская» осуществляет командир, избранный членами народных дружин по согласованию с органами местного самоуправления и УМВД России по г. Керчи.

Правила поступления в народные дружины и их деятельность регулируется Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Федеральным законом от 19.05.1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и Законом Республики Крым «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка в Республике Крым № 288-ЗРК/2016.

Для вступления в народную дружину гражданину Российской Федерации необходимо подать заявление на имя командира народной дружины, к которому приложить следующие документы:

— фото 3х4 – 2 шт.;

— справку из наркологического диспансера;

— заверенную копию паспорта.

После чего УМВД России по г. Керчи в рабочем порядке проводится проверка по данному гражданину (в соответствии с ч.2 ст.14 ФЗ-44) не более 30 дней.

По вопросам вступления в общественное объединение правоохранительной направленности «Народная дружина «Керченская» обращаться по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 8 (УМВД России по городу Керчи) каб. 32 — отделение по охране общественного порядка.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым