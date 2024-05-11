Керченские полицейские посетили вдов ветеранов Великой Отечественной войны

Активисты – пенсионеры керченской полиции Сергей Хорошко и Галина Гарагуля выразили слова искренней благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелали им доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни. Полицейскими со словами благодарности вручили ветеранам цветы и памятные открытки. После сотрудники полиции посетили городское кладбище, где облагородили могилы участников Великой Отечественной войны — ветеранов советской милиции и возложили цветы в память о подвиге советского солдата, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. — В этом великом празднике воплотились гордость за нашу Родину, невероятное мужество миллионов соотечественников и скорбь о людских потерях, которая будет вечно жить в наших сердцах.