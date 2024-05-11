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Керченские полицейские посетили вдов ветеранов Великой Отечественной войны
фото: pikist.com

Керченские полицейские посетили вдов ветеранов Великой Отечественной войны

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 10:38 11.05.2024

Керченские полицейские совместно с представителями Совета пенсионеров УМВД России по г. Керчи посетили семьи ветеранов Великой Отечественной войны и поздравили их с самым дорогим и священным для всех нас праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Активисты – пенсионеры керченской полиции Сергей Хорошко и Галина Гарагуля выразили слова искренней благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелали им доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни. Полицейскими со словами благодарности вручили ветеранам цветы и памятные открытки. После сотрудники полиции посетили городское кладбище, где облагородили могилы участников Великой Отечественной войны — ветеранов советской милиции и возложили цветы в память о подвиге советского солдата, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. — В этом великом празднике воплотились гордость за нашу Родину, невероятное мужество миллионов соотечественников и скорбь о людских потерях, которая будет вечно жить в наших сердцах.

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9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного героизма на фронте и в тылу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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