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Новости Республики

Житель Феодосии отдал мошенникам 2 млн рублей — пытался вывести деньги с криптобиржи

Опубликовал: news-parser в Происшествия 19:51 07.07.2026

44-летний житель Феодосии стал жертвой кибермошенников, лишившись около 2 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, пишет «Крымское информационное агентство».

Мужчина рассказал, что через один из мессенджеров с ним связался неизвестный, представившийся юристом, и предложил помощь в выводе денежных средств, заработанных на криптовалютной бирже.

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Поддавшись на уговоры, потерпевший перевёл аферистам около 2 миллионов рублей. Однако обещанной услуги он не получил, а деньги были похищены. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился за помощью в полицию.

источник: Московский комсомолец Крым

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