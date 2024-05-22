Керченские полицейские пресекли реализацию контрафактной спиртосодержащей продукции

В рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Керчи пресекли торговлю контрафактной спиртосодержащей продукцией в одном из городских кафе.
Сотрудники полиции установили причастность к противоправной деятельности 64-летней владелицы данного кафе. Женщина организовала нелегальный бизнес по торговле спиртосодержащей продукцией и лично координировала хранение и перевозку алкоголя, а ее подопечная 40-летняя местная жительница, которая работала продавцом в данном заведении, продавала нелегальный алкоголь посетителям, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
В ходе обыска в нежилых помещениях и дома у предпринимательницы полицейские обнаружили и изъяли около 30 литров спиртосодержащей продукции, которая, по заключению экспертов, представляла опасность для жизни и здоровья человека.
Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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