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Керченские полицейские пресекли реализацию контрафактной спиртосодержащей продукции
скрин видео: пресс-служба МВД России по РК

Керченские полицейские пресекли реализацию контрафактной спиртосодержащей продукции

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:10 22.05.2024

В рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Керчи пресекли торговлю контрафактной спиртосодержащей продукцией в одном из городских кафе.

Сотрудники полиции установили причастность к противоправной деятельности 64-летней владелицы данного кафе. Женщина организовала нелегальный бизнес по торговле спиртосодержащей продукцией и лично координировала хранение и перевозку алкоголя, а ее подопечная 40-летняя местная жительница, которая работала продавцом в данном заведении, продавала нелегальный алкоголь посетителям, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В ходе обыска в нежилых помещениях и дома у предпринимательницы полицейские обнаружили и изъяли около 30 литров спиртосодержащей продукции, которая, по заключению экспертов, представляла опасность для жизни и здоровья человека.

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Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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