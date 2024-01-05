Керченский государственный морской технологический университет стал победителем Всероссийского конкурса

Керченский государственный морской технологический университет занял первое место в номинации «Сопровождение от образовательной организации до рабочего места» с практикой «Молодежная мобильность – двигатель прогресса» Всероссийского конкурса «Лучших практик трудоустройства молодежи».

Цель конкурса — выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодежи, — сообщили в министерстве образования Крыма. — В конкурсе приняли участие организации, осуществляющие реализацию практик трудоустройства молодежи в различных сферах экономики на территории Российской Федерации: федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные корпорации, государственные и муниципальные учреждения, образовательные организации, индивидуальные предприниматели, коммерческие организации и некоммерческие организации.

Для участия в конкурсе было подано 745 заявок от организаций из 72 субъектов Российской Федерации. В финальный этап членами экспертного совета были отобраны 93 заявки от организаций из 35 субъектов Российской Федерации. По итогам финального этапа Конкурса победителями определены 84 организации из 35 субъектов Российской Федерации. Не затерялся в списке победителей и керченский вуз.