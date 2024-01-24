Керченский пенсионер-извращенец «заработал» 17 лет колонии строгого режима

Вынесен обвинительный приговор в отношении пенсионера, совершившего преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в Керчи.

Собранные Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 65-летнему керченцу. Он признан виновным в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния малолетних (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ), а также развратных действиях в отношении несовершеннолетней (ч. 2 ст. 135 УК РФ), — сообщили в Следкоме.

Следователи установили, что мужчина, пользуясь доверительным отношением несовершеннолетних, поскольку являлся давним знакомым их родителей, в период с апреля по май 2023 года приглашал 10, 11 и 12-летних девочек в свою квартиру, где неоднократно совершал в отношении их развратные и насильственные действия сексуального характера.

Старшая девочка сделала аудиозапись на мобильный телефон, зафиксировав обстоятельства совершения противоправных деяний, представив ее родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Следователями во взаимодействии с сотрудниками МВД России по Республике Крым подозреваемый был оперативно задержан.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы. Фигуранту избрана мера пересечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на срок 8 лет.