Керченский порт Камыш-Бурун передадут в федеральную собственность

В федеральную собственность будет передан Керченский морской порт Камыш-Бурун. Благодарю первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Валентиновича Мантурова и министра транспорта РФ Романа Владимировича Старовойта за соответствующее решение. Работы на объекте будут выполнены за счет федеральных средств, в том числе углубление канала, который с годами заилился, что осложняло выход судов из акватории порта, которые изготавливаются на заводе имени Бутомы, — написал Аксенов по итогам встречи с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко.
Аксенов также отметил, что была обсуждена загрузка судостроительных предприятий и портов, в частности увеличения объемов загрузки АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» и АО «Судостроительный завод «Море».
источник: ТАСС
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