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Суд в Крыму пересмотрел приговор убийце
Фото: evrensel.net

Керченский рецидивист получил 3 года колонии за хищения, кражи и грабежи

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 13:24 15.06.2023

Керченский городской суд Республики Крым привлек к уголовной ответственности ранее судимого 31-летнего жителя города Керчи за хищения, кражи и грабежи.

Как установлено судом, в 2018 году подсудимый совершил ряд краж, а именно в раздевалке спортклуба «Адреналин» и в храме Святого Иоанна Предтечи похитил из сумок потерпевших личные вещи, а в маршрутном такси № 28 из рюкзака несовершеннолетнего похитил паспорт, в котором находились деньги. Действиями подсудимого потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму 36 400 рублей. Далее в январе 2023 года подсудимый совершал грабежи на улицах города Керчи, а именно вырывал из рук прохожих сумки, пакеты, в которых находились личные вещи и продукты питания. Действиями подсудимого потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму 14 500 рублей. Также подсудимый тайно похитил трёхсекционную лестницу, стоимостью 14 000 рублей и с банковского счета одной из потерпевших, у которой украл из сумки кошелек, в котором находилась банковская карта, тайно похитил 3 676, 96 рублей, путем оплаты покупок бесконтактным способом, посредством кассовых терминалов, установленных в магазинах города Керчи, — отмечают в пресс-службе суда. 

Вину свою подсудимый признал,  раскаялся в содеянном, частично возместил ущерб потерпевшим. Несмотря на это суд назначил подсудимому наказание с учетом рецидива преступлений — 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Керченского городского суда РК

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