Керченской Картинной галерее исполнилось 39 лет со дня основания

Галерея изначально носила имя народного художника РСФСР, одного из ведущих мастеров Студии военных художников им. М. Грекова Николая Бута (1928-1989). Его подаренные городу картины и эскизы по теме «Аджимушкай. 1942» стали экспозиционной основой картинной галереи. Сегодня картинная галерея — объект, входящий в состав Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, является центром культурной жизни города, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.

С 1987 года картинная галерея — основной выставочный зал музея-заповедника, и в настоящее время представляет изобразительное искусство Керчи, ее культуру от античности до наших дней, иллюстрирующих как прошлое, так и настоящее древнего города. Здесь экспонируют временные художественные выставки из фондов музеев Крыма, других регионов России, персональные и коллективные выставки художников. Особой популярностью у творческой интеллигенции города и любителей искусства пользуются тематические встречи в формате научно-просветительного мероприятия «Гостиная на Дворянской». В них принимают участие представители учреждений образования и культуры города, литературных объединений, общественных организаций.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым