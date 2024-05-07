Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Керченской Картинной галерее исполнилось 39 лет со дня основания
актуально в республике
Керченской Картинной галерее исполнилось 39 лет со дня основания

Керченской Картинной галерее исполнилось 39 лет со дня основания

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 18:59 07.05.2024

7 мая 1985 года, в канун 40-летия Великой Победы, была открыта керченская Картинная галерея.

Галерея изначально носила имя народного художника РСФСР, одного из ведущих мастеров Студии военных художников им. М. Грекова Николая Бута (1928-1989). Его подаренные городу картины и эскизы по теме «Аджимушкай. 1942» стали экспозиционной основой картинной галереи.  Сегодня картинная галерея — объект, входящий в состав Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, является центром культурной жизни города, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК. 

Керченской Картинной галерее исполнилось 39 лет со дня основания

С 1987 года картинная галерея — основной выставочный зал музея-заповедника, и в настоящее время представляет изобразительное искусство Керчи, ее культуру от античности до наших дней, иллюстрирующих как прошлое, так и настоящее древнего города. Здесь экспонируют временные художественные выставки из фондов музеев Крыма, других регионов России, персональные и коллективные выставки художников. Особой популярностью у творческой интеллигенции города и любителей искусства пользуются тематические встречи в формате научно-просветительного мероприятия «Гостиная на Дворянской». В них принимают участие представители учреждений образования и культуры города, литературных объединений, общественных организаций.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: культура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
культура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.