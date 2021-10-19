КФУ: более 170 участников представят проекты на конкурсе «Профессиональное завтра»

Крымский федеральный университет впервые стал оператором Всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов «Профессиональное завтра». Из 344 участников заочного тура в очный этап вышли 177 финалистов. Об этом сообщили в Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (РУМЦ) Крымского федерального университета. В финале примут участие студенты 98 вузов из 66 городов России. Основная цель конкурса – сформировать интерес студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья к будущей профессии и развить условия для их трудоустройства и полной интеграции в общество.

Сегодня акцент делается на то, чтобы молодёжь была мобильной и переезжала из региона в регион. Инклюзия давно перешла из формата, когда нужно просто сделать доступными учебные корпуса – теперь необходимо расширять пределы и подключать спорт, культурно-досуговые мероприятия, учреждения общепита, экскурсионные объекты, – цитирует пресс-служба вуза зав. кафедрой социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения Гуманитарно-педагогической академии КФУ Юлию Богинскую.

Участники конкурса представят проекты в четырёх номинациях: «Профессиональный старт-ап молодёжи», «Исследовательская работа», «Моё полезное изобретение», «Социальная реклама». Последнее направление стало самым популярным среди участников.

Победителей объявят на итоговой конференции, которая пройдёт в Ялте с 25 по 27 октября. Конкурс организован сетью РУМЦ при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

фото: © Ксения Гасица / Пресс-служба Крымского федерального университета