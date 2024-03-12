КФУ и университет «Сириус» заключили договор о сетевом обучении

Крымский федеральный университет заключил договор с Научно-технологическим университетом «Сириус» о сетевой форме реализации образовательной программы магистратуры направления подготовки 06.04.01 Биология «Биомедицинские исследования живых систем» кафедры физиологии человека и животных и биофизики Института биохимических технологий, экологии и фармации.

Сетевая форма реализации образовательных программ, особенно магистерских, отражает стратегические приоритеты развития Крымского федерального университета в научно-исследовательской и образовательной деятельности, в том числе развитие междисциплинарных актуальных исследований на стыке нескольких научных направлений биологии, химии, нейронауки. Направления научно-исследовательской работы ориентированы на практику академических и индустриальных партнёров университета, поскольку высококвалифицированные специалисты в области современной физиологии, биомедицины, без сомнения, будут востребованы в крупных образовательных, научно-исследовательских, научно-технологических и медицинских организациях, – цитирует пресс-служба и. о. ректора Крымского федерального университета Владимира Курьянова.

Как отмечает руководитель магистерской программы, заведующая кафедрой физиологии человека и животных и биофизики КФУ им. В. И. Вернадского Елена Чуян, важным преимуществом программы магистратуры «Биомедицинские исследования живых систем» является сочетание фундаментальности и практико-ориентированности, что позволяет развивать междисциплинарные актуальные исследования на стыке нескольких научных направлений.

Поскольку основной целью образовательной программы «Биомедицинские исследования живых систем» является подготовка высококвалифицированных специалистов в междисциплинарной сфере биомедицинских исследований, способных выполнять фундаментальные и прикладные работы поискового, теоретического и экспериментального характера, владеющих современными методами научных исследований, то данная сетевая программа предусматривает для наших студентов возможность получить углублённые знания на стыке нескольких научных направлений физиологии, нейронауки и когнитивных исследований, генетики и медицины. Такой подход позволит нашим магистрам получить как фундаментальное биологическое образование, так и междисциплинарные знания, и реальные практические навыки в области физиологии. Программа магистратуры позволяет реализовать концепцию непрерывного многоуровневого профессионального образования, расширив возможности для магистрантов для дальнейшего обучения в аспирантуре и стать более конкурентно-способными на рынке труда и успешно решать профессиональные задачи, – говорит Елена Чуян.

В рамках договора уже стартовали занятия по дисциплинам «Патологическая анатомия и патофизиология центральной нервной системы» и «Основы нейрогенетики», которые проводят преподаватели университета «Сириус» с применением дистанционных образовательных технологий.

источник: пресс-служба КФУ