КФУ имени В.И. Вернадского получит 200 млн рублей на улучшение материально-технической базы
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:30 27.01.2026

Глава Республики Крым провел рабочую встречу с и.о. ректора ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Владимиром Курьяновым. В ходе мероприятия Сергей Аксёнов напомнил, что по итогам визита Министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова в республику летом 2025 года были актуализированы приоритетные задачи по дальнейшему развитию вуза.

Сейчас продолжается сверка планов по ремонту общежитий университета за счет федерального бюджета, по материально-техническому обеспечению и оснащенности в целом. В то же время принято решение направить в текущем году вузу на улучшение материально-технической базы порядка 200 млн рублей из внебюджетных источников, полученных в первую очередь от реализации национализированного имущества граждан, поддерживающих киевский режим. Планируется, в частности, отремонтировать во всех общежитиях и учебных корпусах санузлы и душевые, раздевалки, гардеробные, кухни, заменить стеклопакеты в аудиториях основных корпусов вуза. Все должно быть выполнено в течение полугода. В будущем также планируется привести в порядок все входные группы, – обозначил задачу Глава Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что выявленные излишки средств, в том числе полученные от меценатов и спонсоров, будут передаваться университету на обновление мебели в аудиториях.

Руководство Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского в ближайшее время проведет необходимую ревизию и подготовит соответствующие перечни и документы.

Как резюмировал Сергей Аксёнов, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского – основное высшее учебное заведение республики с богатейшей историей, очень важно в ближайшие годы организовать учебное и рабочее пространство здесь так, чтобы оно отвечало всем современным требованиям и стандартам.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

