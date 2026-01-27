КФУ имени В.И. Вернадского получит 200 млн рублей на улучшение материально-технической базы

Сейчас продолжается сверка планов по ремонту общежитий университета за счет федерального бюджета, по материально-техническому обеспечению и оснащенности в целом. В то же время принято решение направить в текущем году вузу на улучшение материально-технической базы порядка 200 млн рублей из внебюджетных источников, полученных в первую очередь от реализации национализированного имущества граждан, поддерживающих киевский режим. Планируется, в частности, отремонтировать во всех общежитиях и учебных корпусах санузлы и душевые, раздевалки, гардеробные, кухни, заменить стеклопакеты в аудиториях основных корпусов вуза. Все должно быть выполнено в течение полугода. В будущем также планируется привести в порядок все входные группы, – обозначил задачу Глава Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что выявленные излишки средств, в том числе полученные от меценатов и спонсоров, будут передаваться университету на обновление мебели в аудиториях.

Руководство Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского в ближайшее время проведет необходимую ревизию и подготовит соответствующие перечни и документы.

Как резюмировал Сергей Аксёнов, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского – основное высшее учебное заведение республики с богатейшей историей, очень важно в ближайшие годы организовать учебное и рабочее пространство здесь так, чтобы оно отвечало всем современным требованиям и стандартам.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым