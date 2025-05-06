КФУ: крымские сорта маслины показали высокий уровень морозостойкости

Сорта и селекционные формы маслины, выведенные в Крымском федеральном университете, выигрывают у европейских по показателю морозостойкости. Об этом сообщил руководитель селекционно-семеноводческого центра плодовых культур КФУ им. В. И. Вернадского Дмитрий Ермолин.

Исследования показали, что в условиях, максимально приближенных к реальным, крымские сорта и формы маслины могут пережить морозы до –14 градусов.

Как показал этот год, в частности февраль, когда ночью температура достигала 12-14 градусов ниже нуля, у европейских сортов был поражён весь листовой аппарат и однолетние побеги, многолетняя древесина осталась целой. Что касается наших сортов, то здесь повредились только верхушки растений. Для восстановления наших растений понадобится только санитарная обрезка деревьев, а на восстановление европейских сортов понадобится порядка трёх лет. Естественно, об их плодоношении в этом году речи идти не может, – сообщил Дмитрий Ермолин.

Учёные Крымского федерального университета работают над расширением зоны культивирования маслины, в частности, на данный момент рассматривается возможность выращивания культуры в районе Севастополя.

На данный момент в теплице Крымского федерального университета в с. Маленьком Симферопольского района произрастают три собственных сорта маслины «Форосская», «Крымская Весна» и «Таврика», а также семь селекционных форм.

источник: пресс-служба КФУ

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