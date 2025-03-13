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КФУ ликвидировал три инженерно-технических центра - в Феодосии, Керчи и Ялте
фото: pxhere.com

КФУ ликвидировал три инженерно-технических центра — в Феодосии, Керчи и Ялте

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:54 13.03.2025

Крымский федеральный университет (КФУ) имени В. И. Вернадского ликвидировал три инженерно-технических центра в Керчи, Феодосии и Ялте для экономии денежных средств, сообщил ТАСС исполняющий обязанности ректора вуза Владимир Курьянов:

По поручению учредителя (Минобрнауки РФ) в отношении НИИ «КрымНИИпроект» был разработан план мероприятий по оптимизации финансово-хозяйственной деятельности указанного структурного подразделения на 2024-2025 годы. Одновременно, учитывая отрицательную динамику финансового результата деятельности указанных филиалов по созданию объектов градостроительства на протяжении ряда последних лет, руководством, действительно, принято решение об их ликвидации. Филиал в Феодосии, Керчи и Ялте исключены из структуры университета. Под сокращение попали все работавшие сотрудники. 

Всего в трех центрах работали порядка 60 человек.

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Ранее Курьянов сообщал, что в вузе также сократят ряд административно-хозяйственных кадров из-за дефицита денежных средств

источник: ТАСС

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