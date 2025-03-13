КФУ ликвидировал три инженерно-технических центра — в Феодосии, Керчи и Ялте

По поручению учредителя (Минобрнауки РФ) в отношении НИИ «КрымНИИпроект» был разработан план мероприятий по оптимизации финансово-хозяйственной деятельности указанного структурного подразделения на 2024-2025 годы. Одновременно, учитывая отрицательную динамику финансового результата деятельности указанных филиалов по созданию объектов градостроительства на протяжении ряда последних лет, руководством, действительно, принято решение об их ликвидации. Филиал в Феодосии, Керчи и Ялте исключены из структуры университета. Под сокращение попали все работавшие сотрудники.