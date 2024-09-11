КФУ ликвидирует инженерно-технические центры в городах Крыма

В университете есть несколько инженерно-технических центров, расположенных в Ялте, Керчи и Феодосии. Проверкой Минобрнауки России, которая проходила у нас в марте-апреле 2024 года, нам было сделано замечание о том, что мы расходуем средства на содержание непрофильных структурных подразделений. Мы рассмотрели этот вопрос, провели встречу с руководством инженерно-технических центров, дали им время на то, чтобы они исправили ситуацию — нашли заказчиков на свою проектную продукцию. К сожалению, вышеперечисленные инженерно-технические центры не смогли найти заказчиков на те виды работ, которые они готовы исполнять, поэтому было принято решение о начале процедуры сокращения работников, а затем — ликвидации самих инженерно-технических центров. Всего там работают порядка 60 человек, — сказал он.

Ранее Курьянов сообщал, что в вузе сократят административно-хозяйственные кадры из-за дефицита денежных средств. Он уточнил, что процедура сокращения запущена: многие работники административно-управленческого аппарата и хозяйственных служб получили уведомления о сокращении должности.

Естественно, если одноименную должность занимают несколько разных сотрудников, то каждый из них получил это уведомление. Сокращение будет идти строго в соответствии с трудовым законодательством при участии представительного органа работников, то есть профсоюзного комитета. После этого будет оформлено сокращение конкретных работников университета, — подчеркивает и.о. ректора.

Он пояснил, что руководство уже заключило через систему госзакупок договор о передаче услуг по уборке помещений университета на аутсорсинг, поэтому сейчас ведется работа по переводу хозяйственных работников, прежде всего, уборщиков служебных помещений, в ту компанию, которая выиграла тендер. Эта процедура будет завершена до конца календарного года. С января 2025 года уборка служебных помещений будет проводиться клининговой компанией, что даст сокращение штатной численности непрофильных работников и позволит сэкономить порядка 6-7 млн рублей в год на уборке помещений университета.

источник: ТАСС