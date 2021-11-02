КФУ: новые пещеры и захоронения нашли спелеологи в Чеченской Республике

Спелеологи Крымского федерального и Чеченского государственного университетов обнаружили семь новых пещер и несколько гротовых захоронений в ходе исследовательской экспедиции в горные районы Чеченской Республики.

Для спелеологов это совсем новый район, потому что раньше он был труднодоступным – только в прошлом году туда провели дорогу. Высота массива составляет около 2 км, а вода достигает около 500-700 м над уровнем моря. Таким образом, перепад между входом и выходом карстовых вод – примерно 1,5 км. Это достаточно интересный карстовый массив: здесь много глубоких воронок, рек, которые в них попадают. Мы исследовали и сами пещеры, и их карстовые формы, сделали зарисовки. Нашли и большие сквозные пещеры диаметром около 6-7 м. По нашей теории, они сформированы напорными водами, – цитирует пресс-служба вуза старшего преподавателя кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадия Самохина.

В ходе экспедиции спелеологи отобрали образцы пород, слагающих карстовые массивы, а на плато Гилла-Корд сделали и археологические находки.

Помимо естественных пещер, мы нашли ещё искусственные. Предполагаем, что это аланские захоронения II века нашей эры. Мы зафиксировали эти места и сообщили о них нашим коллегами из Чеченского государственного университета – теперь склепы откроют и будут изучать, – отмечает Геннадий Самохин.

Экспедиция длилась неделю. В ней участвовали студенты и преподаватели КФУ им В. И. Вернадского и ЧГУ. Они обследовали плато Балой-Лам, Гилла-Корд и хребет Чарма, которые относятся к спелеорайонам Нашха и Цорейлам-Барзанти Восточной полосы куэст провинции Северного склона Большого Кавказа. Спелеологи дали геоморфологическую и карстологическую характеристики региона, описали обнаруженные пещеры и занесут их в кадастр пещер России. Специалисты двух вузов продолжат сотрудничество и проведут ещё одну совместную экспедицию летом для изучения более высокогорного карстового региона.

фото: пресс-служба КФУ