КФУ — партнер проекта по сохранению памятников дворцово-парковой архитектуры Крыма

Крымский федеральный университет стал партнером проекта «Таврида сокровенная», направленного на популяризацию вопросов сохранения памятников дворцово-парковой архитектуры и приумножение культурного наследия Крыма.

Для жителей Крыма охрана памятников дворцово-парковой архитектуры – это особенно важная тема, ведь мы как жители полуострова должны заботиться о его сохранении. Сегодня многие памятники, о которых мы говорим, находятся, к сожалению, в плачевном состоянии. Мы совместно со специалистами в области садово-парковой архитектуры и культурологии хотим представить визуальный срез происходящего и одновременно научно обосновать проблемы, которые сегодня остро стоят в данной области, чтобы таким образом привлечь к этому вопросу внимание широкой общественности, – цитирует пресс-служба руководителя проекта, доцент кафедры графического искусства и коммуникативного дизайна КФУ им. В. И. Вернадского, председатель Крымского республиканского отделения ВТОО «Союз художников России» Елену Молчанову-Дудченко.

В рамках проекта запланирован уникальный комплекс мероприятий культурной, научной, образовательной и воспитательной направленности: проведение пленэра «Дворцовые сады и парки Тавриды», издание художественного альбома «Российский Эдем», проведение выставок, научно-популярных и образовательных лекций и мастер-классов по пленэрной живописи, создание фильма «Образ крымской усадьбы» (режиссер Максим Глушич) и сайта «Русские усадьбы в Крыму», а также пополнение музейных фондов и коллекций культурно-просветительских площадок Республики Крым. Часть мероприятий пройдут на площадках Крымского федерального университета.

Дворцово-парковые комплексы Южного берега Крыма обладают рядом уникальных планировочных, композиционных и дендрологических особенностей по сравнению с аналогичными объектами Средней полосы России. Их череда сформировала совершенно особый природно-культурный ландшафт южнобережья, который нуждается в охране и является поистине всероссийским достоянием. Развивая внутренний туризм, на который сегодня делается особый упор, необходимо обратить особое внимание на парки ЮБК. Тогда туристы здесь смогут насладиться и лечебными курортологическими свойствами этой местности, и эстетикой дворцово-парковой архитектуры, – отмечает участник проекта, директор Ботанического сада им. Н. В. Багрова КФУ им. В. И. Вернадского Анна Репецкая.

Проект «Таврида сокровенная» предполагает обращение к объектам культурного наследия Республики Крым, которые транслируют культурный код из поколения в поколение – усадьбам с парковыми комплексами. Среди них – восстановленный Замок Кесслеров-Ферсмана, реконструированный Пансион Н.К. Александрова-Дольника (курортный комплекс «Лиго Морская»), Воронцовский дворец, имение Харакс, а также объекты, находящиеся в забвении, такие как руины усадьбы графини Монжене и другие.

Цель проекта – повышение аттрактивности объектов культурного наследия для жителей и гостей полуострова, экспертного сообщества, обучающихся вузов, а также частных инвесторов, способных развивать сферу культуры Крыма.

В команду проекта от Крымского федерального университета также вошла доцент кафедры культурологии и социокультурного проектирования Анна Костромицкая.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив совместно с КРО ВТОО «Союз художников России».

источник: пресс-служба КФУ

Просмотры: 2 116