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КФУ передал антисептик военнослужащим. Препарат собственного производства

КФУ передал антисептик военнослужащим. Препарат собственного производства

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:39 16.02.2024

В преддверии Дня защитника Отечества в Крымском федеральном университете совместно с Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Крым и г. Севастополю собрали гуманитарную помощь для военных на передовой. Кроме продуктов питания, средств гигиены, необходимого оборудования, писем и рисунков от кадетов, защитники получат 3000 единиц «Армейского спрея», разработанного учеными вуза.

КФУ передал антисептик военнослужащим. Препарат собственного производства КФУ передал антисептик военнослужащим. Препарат собственного производства КФУ передал антисептик военнослужащим. Препарат собственного производства

«Армейский спрей» – природный антисептик на основе гидролатов лекарственных эфиромасличных культур – чабреца горного и алоэ. Средство разработано на базе инжинирингового центра «Генетические и клеточные биотехнологии» КФУ им. В. И. Вернадского. Спрей можно применять при ожогах, ссадинах, укусах насекомых, травмах, порезах и ранениях.

Благодаря изобретению сотрудников Медицинского института мы смогли собрать очень важный и полезный гуманитарный груз для отправки на фронт. Антисептические средства – вещь первой необходимости для тех, кто сейчас защищает Родину. Этот спрей будет способствовать улучшению гигиенического состояния и санитарно-эпидемиологической ситуации. Отрадно, что университет и Следственный комитет наладили такое сотрудничество, чтобы вместе внести свой посильный вклад в обеспечение и поднятие боевого духа ребят, которые нас защищают, – цитирует пресс-служба руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и г. Севастополю Владимира Терентьева.

Кроме того, сотрудники инжинирингового центра уже ведут апробацию и других средств на основе гидролатов растений, которые произрастают в Крыму. Фазу тестирования и лабораторных исследований уже проходят натуральные назальные и оральные спреи лекарственного и антисептического действия.

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Укомплектованные посылки в ближайшее время будут оправлены бойцам 126 бригады береговой обороны, над которой держат шефство сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета, регулярно собирая гуманитарную помощь.

источник: пресс-служба КФУ

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