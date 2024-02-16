КФУ передал антисептик военнослужащим. Препарат собственного производства

В преддверии Дня защитника Отечества в Крымском федеральном университете совместно с Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Крым и г. Севастополю собрали гуманитарную помощь для военных на передовой. Кроме продуктов питания, средств гигиены, необходимого оборудования, писем и рисунков от кадетов, защитники получат 3000 единиц «Армейского спрея», разработанного учеными вуза.

«Армейский спрей» – природный антисептик на основе гидролатов лекарственных эфиромасличных культур – чабреца горного и алоэ. Средство разработано на базе инжинирингового центра «Генетические и клеточные биотехнологии» КФУ им. В. И. Вернадского. Спрей можно применять при ожогах, ссадинах, укусах насекомых, травмах, порезах и ранениях.

Благодаря изобретению сотрудников Медицинского института мы смогли собрать очень важный и полезный гуманитарный груз для отправки на фронт. Антисептические средства – вещь первой необходимости для тех, кто сейчас защищает Родину. Этот спрей будет способствовать улучшению гигиенического состояния и санитарно-эпидемиологической ситуации. Отрадно, что университет и Следственный комитет наладили такое сотрудничество, чтобы вместе внести свой посильный вклад в обеспечение и поднятие боевого духа ребят, которые нас защищают, – цитирует пресс-служба руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и г. Севастополю Владимира Терентьева.

Кроме того, сотрудники инжинирингового центра уже ведут апробацию и других средств на основе гидролатов растений, которые произрастают в Крыму. Фазу тестирования и лабораторных исследований уже проходят натуральные назальные и оральные спреи лекарственного и антисептического действия.

Укомплектованные посылки в ближайшее время будут оправлены бойцам 126 бригады береговой обороны, над которой держат шефство сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета, регулярно собирая гуманитарную помощь.

источник: пресс-служба КФУ