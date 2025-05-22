КФУ получил грант на реализацию образовательного проекта на территории древнего Херсонеса

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Поддержку получил уникальный образовательный проект, направленный на погружение молодёжи Крыма и Севастополя в историю и духовное наследие России.

В рамках проекта команда вуза проведёт 16 иммерсивных квест-экскурсий на территории древнего Херсонеса.

Проект «Вечная жизнь мёртвого города: открывая сердце Херсонеса» — это не просто экскурсии, а живой диалог с прошлым, который поможет участникам осознать свою роль в сохранении традиций и ценностей России, — цитирует пресс-служба вуза проректора по учебной и методической деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Наталью Кармазину.

По её словам, проект сочетает в себе образовательную и культурную составляющие, а также современные форматы взаимодействия. Участники узнают об истоках российской государственности и прочувствую связь с прошлым через эмоциональное погружение в эпоху.

Помимо 16 иммерсивных квест-экскурсий с полным погружением в исторический контекст, мы проведём встречи с городах Крыма для популяризации идей проекта. Кроме того, планируем создать чек-лист, по итогам которого у молодёжи будет возможность провести самим подобные мероприятия. И, конечно, у нас сформируется сообщество увлечённых историей людей, — отмечает Наталья Кармазина.

Всего в рамках конкурса Президентский фонд культурных инициатив поддержал 810 проектов из 86 регионов страны.

источник: пресс-служба КФУ

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