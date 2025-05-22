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КФУ получил грант на реализацию образовательного проекта на территории древнего Херсонеса
фото: пресс-служба КФУ

КФУ получил грант на реализацию образовательного проекта на территории древнего Херсонеса

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:34 22.05.2025

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Поддержку получил уникальный образовательный проект, направленный на погружение молодёжи Крыма и Севастополя в историю и духовное наследие России.

В рамках проекта команда вуза проведёт 16 иммерсивных квест-экскурсий на территории древнего Херсонеса.

Проект «Вечная жизнь мёртвого города: открывая сердце Херсонеса» — это не просто экскурсии, а живой диалог с прошлым, который поможет участникам осознать свою роль в сохранении традиций и ценностей России, — цитирует пресс-служба вуза проректора по учебной и методической деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Наталью Кармазину.

По её словам, проект сочетает в себе образовательную и культурную составляющие, а также современные форматы взаимодействия. Участники узнают об истоках российской государственности и прочувствую связь с прошлым через эмоциональное погружение в эпоху.

Помимо 16 иммерсивных квест-экскурсий с полным погружением в исторический контекст, мы проведём встречи с городах Крыма для популяризации идей проекта. Кроме того, планируем создать чек-лист, по итогам которого у молодёжи будет возможность провести самим подобные мероприятия. И, конечно, у нас сформируется сообщество увлечённых историей людей, — отмечает Наталья Кармазина.

Всего в рамках конкурса Президентский фонд культурных инициатив поддержал 810 проектов из 86 регионов страны.

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источник: пресс-служба КФУ

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