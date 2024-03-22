КФУ помог дополнительно укрепить позиции ПВО на полуострове

Партию строительных плит для защиты и укрепления позиций противовоздушных войск передал Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!». Защитники крымского неба сердечно благодарят жителей полуострова за важную в эти дни помощь в дополнительном укреплении позиций.

Крым, Севастополь, Симферополь, ваше небо всегда под надежной защитой! Это уже третья передача нужной помощи только за последний месяц. От защитников неба и стражей воздуха всем большой привет и спасибо, — отмечают крымские бойцы ПВО.

Жители Крыма помогли защитить позиции наших героев, передав несколько КАМАЗов строительных плит на позиции противовоздушных войск. Услышав от Народного фронта про такую потребность в укреплении, в этот раз нужная помощь была найдена благодаря Крымскому федеральному университету.

Вчера наши герои защитили крымское небо от атаки беспилотников и очень важно, что и жители полуострова вчера помогли дополнительно защитить позиции наших ПВО. Большое спасибо руководству нашего КФУ. Хочу напомнить, что помочь защитить наше небо может любой житель полуострова, установив приложение «РАДАР.НФ» и помогая давать сигналы о беспилотниках и ЧП не в социальных сетях, помогая врагу, а напрямую в специальные службы, — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба КФУ