КФУ представил на форуме «Агрополигон 2021» бренд «Крымская оливка»   

Учёные Крымского федерального университета презентовали бренд «Крымская оливка» на международном научном агрохимическом форуме «Агрополигон 2021», который прошёл 29 июля в Московской области. Специалисты вуза презентовали собственный вегетационный модуль для укоренения черенков оливы и рассказали участникам форума о работе инновационной сельскохозяйственной долины КФУ «Агрополис».

Мы представляем на форуме наш агрополигон – инновационную сельскохозяйственную долину «Агрополис», которая включает не только площади для выращивания растений, но и научные лаборатории, а также производственный сектор. В качестве обобщающего символа того, чем мы занимаемся, мы презентовали наш вегетационный модуль с оливой. Эта культура проходит практически все этапы в «Агрополисе»: от получения посадочного материала до создания маточников оливы в защищённом грунте, производства оливкового масла и тестирования его на полезные вещества, – отмечает проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев.

В форуме приняли участие научно-исследовательские институты и агрокомпании, а также представители Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства науки и высшего образования РФ, в том числе заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

Дмитрий Владимирович заинтересовался возможностью становления новой отрасли субтропического садоводства в России, и мы видим в ней огромный потенциал. Уже в этом году мы произведём 10 тысяч саженцев субтропических культур, а через несколько лет планируем производить до 100 тысяч саженцев, чтобы удовлетворить спрос мелких хозяйств, которые планируют выращивать оливу в качестве декоративной культуры или для получения масла для собственных нужд. Нам важно участвовать в мероприятиях, которые имеют такой большой охват, чтобы как можно больше людей узнали о возможности выращивания в России субтропических культур, – заявил Михаил Сергеев.

Крымский федеральный университет также впервые представит бренд «Крымская оливка» на национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

Агрополигон 2021 – международный научный агрохимический форум, оператором которого выступает Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова. Форум проводится в рамках национального проекта «Наука и университеты». Основной темой площадки стало повышение плодородия почв, а также продуктивности новых сортов и гибридов растений при применении удобрений.