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КФУ представил проект концепции кампуса «Ноосфера». Говорят - мирового уровня
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

КФУ представил проект концепции кампуса «Ноосфера». Говорят — мирового уровня

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:18 29.04.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел заседание рабочей группы по вопросам организации инновационной образовательной среды на территории Республики Крым.

В рамках мероприятия состоялась презентация проекта концепции кампуса мирового уровня «Ноосфера» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени им. В.И. Вернадского».

По словам Сергея Аксёнова, это будет современное многоуровневое образовательное учреждение, в котором планируется реализовать дошкольную, среднюю и среднюю профессиональную, высшую программы.

Здесь будут применяться новые подходы и методики в обучении. Кампус призван подготовить разных, наиболее востребованных специалистов, в первую очередь руководителей. Тематические специализации: «Творческая молодежь», «Туризм и гостеприимство», «Технологии сбережения здоровья», «Высокопродуктивное агрохозяйство», «Цифровая ноотехнология», – поделился Глава республики.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что вопросы создания данного проекта в республике были предварительно согласованы с Правительством Российской Федерации и Заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

Благодарю Министерство просвещения Российской Федерации и лично председателя правления ПАО «Сбербанк России» Германа Оскаровича Грефа за поддержку проекта, который поспособствуют развитию научного потенциала Крыма, социально-экономической сферы в целом. Республика собирается подать заявку на участие в конкурсе инвестиционных проектов на создание кампуса, который ориентировочно состоится в июне. До конца мая нам необходимо подготовить соответствующие документы, выверить все с федеральным центром, определить зоны ответственности и сроки, – дал поручение Глава Крыма профильным ведомствам.

Сергей Аксёнов отметил, что в случае победы в конкурсе планируется софинансирование строительства из республиканского бюджета, а проект должен быть реализован в течение трех лет.

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И.о. ректора Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Владимир Курьянов добавил, что передовой кампус планируется построить в пгт Понизовка городского округа Ялта.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, первый заместитель министра экономического развития Республики Крым Роман Хитущенко, генеральный директор ООО «Мрия» Самвел Саруханян, руководители профильных министерств и ведомств.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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